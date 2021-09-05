Задержанному в Крыму заместителю главы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы, – Чубаров

В Крыму российские оккупанты провели обыски у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа. Теперь Нариману Джелялову грозит до 15 лет заключения – по подозрению в "диверсии".

Об этом сообщил в соцсети глава Меджлиса Рефат Чубаров. Он отметил, что таким образом Россия мстит участникам Крымской платформы. Показательную расправу решили начать именно с крымских татар.

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Крымские татары якобы совершили "диверсию"

Массовые обыски и задержания, проведенные 3 – 4 сентября, российские оккупанты решили закамуфлировать под диверсию, якобы совершенную группой крымских татар при посредничестве первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова,

– написал Чубаров.

Политик отметил, что Джелялову выдвинули подозрение в совершении преступления, что подпадает под статью "диверсия". За это оккупанты могут посадить его за решетку от 12 до 15 лет.

Москва хочет дискредитировать Меджлис

Чубаров уверен, таким образом Москва хочет дискредитировать представительный орган крымскотатарского народа. Кроме Джелялова, подозрение в диверсии выдвинули двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану.

Джелялов отверг выдвинутые оккупантами сфабрикованные подозрения. Также он отказался участвовать в любых следственных действиях. 6 сентября суды будут избирать меры пресечения Джелялову и другим задержанным крымским татарам.

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Что известно о задержании Джелялова

Российские силовики провели обыски в селе Первомайское Симферопольского района Крыма у Наримана Джелялова.

Впоследствии Джелялова вывезли в микроавтобусе в неизвестном направлении.

Среди задержанных еще несколько крымских татар – Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

14 правозащитных организаций Украины выдвинули срочное обращение к международному сообществу и украинским властям с требованием освободить пленников.

Текст публикации Рефата Чубарова:

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТЬ И РАСПРАВУ РФ РЕШИЛА НАЧАТЬ С КРЫМСКИХ ТАТАР

После того, как шантаж и ультиматумы, которые применялись Кремлем накануне инаугурации саммита Крымской платформы, с треском провалились, Москва приступила к выполнению угроз по отношению к ее участникам.

Показательные месть и расправу решили начать с крымских татар, поскольку они и так являются заложниками в условиях временно оккупированного РФ Крыма.

Массовые обыски и задержания, проведенные 3 – 4 сентября, российские оккупанты решили закамуфлировать под диверсию, якобы совершенную группой крымских татар при посредничестве первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Как стало сегодня известно, Нариману Джелялову российскими оккупантами выдвинуто подозрение в совершении преступления, что подпадает под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Понятно, что инкриминированная Нариману Джелялову "террористическая" статья, наряду с расправой за его принципиальную, честную и несокрушимую позицию, которая им открыто отстаивается в течение всего периода российской оккупации Крыма, имеет также целью очередную попытку Кремля дискредитировать представительный орган коренного крымскотатарского народа – Меджлис.

Кроме Наримана Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 "Диверсия" УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану.

Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантами сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в любых следственных мероприятиях.

Подробности и детали в отношении других задержанных крымских татар будут размещаться по мере поступления информации.

Здесь мы очень надеемся на адвокатов, которые сейчас прилагают все усилия, чтобы преодолев искусственные препятствия, создаваемые им карательными органами РФ, вступить в процесс по защите своих подопечных.

Ожидается, что завтра, 06 сентября, в Симферополе состоятся "суды" относительно определения меры пресечения Нариману Джелялову, Одаманову Эльдару, Ахтемову Азизу, Ахтемову Асану и Усеинову Шевкету.