Задержанную в Беларуси девушку Протасевича поместили в СИЗО

Девушку Романа Протасевича россиянку Софью Сапегу поместили в белорусское СИЗО. Посольство России в Беларуси вроде попросило обеспечить доступ консула к задержанной.
Ранее телеграм-каналы сообщали, что на борту самолета, который прилетел в Вильнюс Софии не было. Следовательно, ее задержали в Минске вместе с основателем белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA.
Важно К посадке Ryanair в Минске могут быть причастны россияне, – депутат Европарламента
Родители 23-летней Софии выяснили, что та находится во временном следственном изоляторе на улице Окрестина. Задержанной уже наняли адвоката.
Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию. Они в курсе произошедшего. Надеюсь, они нам помогут,
– сказала мать девушки Анна Дудич.
София успела написать только "мама"
Дудич призналась, что о посадке рейса узнала из инстаграма.
"Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влечет. Мы живем в городе Лида. Узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь", – рассказала мать задержанной.
По словам женщины, дочь написала ей в WhatsApp только слово "мама". Больше ничего София не успела – ее задержали. С тех пор родители с дочкой не связывались.
Что известно о задержании Протасевича
- 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно посадили в Минске. Все из-за сообщения о заминировании от белорусских диспетчеров. Заметим, взрывчатки на борту так и не нашли.
- С самолета сняли Протасевича и его девушку Сапегу. Журналисту грозит до 15 лет заключения за уголовные дела, возбужденные против него в Беларуси.
- Депутат Европарламента Роберт Бедронь заявил, что к инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. За Протасевичем, вероятно, следили агенты КГБ.
- НАТО и ЕС призвали немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA.
- Ряд авиакомпаний и государств уже отказались летать над территорией Беларуси.