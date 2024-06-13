Задержки не должно было быть, конгрессмен США отреагировал на долгое блокирование помощи Украине
В Украину уже начало поступать оружие в рамках пакета военной и финансовой помощи на более чем 60 миллиардов долларов от США. Однако это должно было произойти гораздо раньше. Задержку с принятием этого решения вызвали представители Республиканской партии.
До апреля 2024 года длился период, когда в Палате представителей Конгресса США было неизвестно, позволит ли спикер Майк Джонсон провести голосование по выделению финансовой поддержки на обороноспособность Украины. Конгрессмен-демократ Джим Гаймс рассказал 24 Каналу, что ситуация, которая сложилась сегодня на украинском фронте – это последствия 6-месячной задержки, которую спровоцировали Республиканская партия и Палата представителей.
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Джим Гаймс объяснил, что оружие на сумму 60 миллиардов долларов не может появиться в Украине за одну ночь, но хорошая новость заключается в том, что оно уже начинает поступать.
Сейчас такой период, когда Украина платит большую цену из-за задержки в поставке оружия. Оно уже поступает в Украину и процесс ускорится, но такой задержки никогда не должно было быть. Вы слышите цифры, что украинские артиллерийские подразделения выстреливают один снаряд на каждые десять, прилетающих от россиян,
– озвучил Хаймс.
Спикер Джонсон почувствовал на себе бремя истории
Конгрессмен-демократ Гаймс считает, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который ранее отказывался выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине, изменил свое мнение из-за того, что ощутил на своих плечах бремя истории. Гаймс уверен, что политик осознал, что от его решения будет зависеть дальнейший ход событий на поле боя.
Я думаю, что он понимал, что может навсегда оставить на себе клеймо мирового лидера, который позволил Владимиру Путину победить в этой войне со всеми ужасными последствиями, которые это могло бы повлечь,
– озвучил Хаймс.
Какая еще планируется помощь от США
- На саммите G7 13 июня будет подписано соглашение между Украиной и США, его анонсировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Его суть заключается в дальнейшей поддержке американцев в вопросах обучения украинских военнослужащих, производства оружия и необходимого военного оборудования.
- Пройдя соответствующую проверку в рамках законодательства США, бригада "Азов" получила доступ к американскому оружию. Такое решение обнародовали в Соединенных Штатах Америки. Это должно существенно повлиять на ход событий на фронте и усилить оборону украинских военных на позициях.
- Байден и Макрон выразили поддержку Украине в вопросах передачи ей прибыли от российских активов, которые из-за полномасштабной войны были на Западе "заморожены". Это должно повлиять на то, чтобы Украина усилила способность к самообороне.