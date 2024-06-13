Задержки не должно было быть, конгрессмен США отреагировал на долгое блокирование помощи Украине

В Украину уже начало поступать оружие в рамках пакета военной и финансовой помощи на более чем 60 миллиардов долларов от США. Однако это должно было произойти гораздо раньше. Задержку с принятием этого решения вызвали представители Республиканской партии.

До апреля 2024 года длился период, когда в Палате представителей Конгресса США было неизвестно, позволит ли спикер Майк Джонсон провести голосование по выделению финансовой поддержки на обороноспособность Украины. Конгрессмен-демократ Джим Гаймс рассказал 24 Каналу, что ситуация, которая сложилась сегодня на украинском фронте – это последствия 6-месячной задержки, которую спровоцировали Республиканская партия и Палата представителей.

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Джим Гаймс объяснил, что оружие на сумму 60 миллиардов долларов не может появиться в Украине за одну ночь, но хорошая новость заключается в том, что оно уже начинает поступать.

Сейчас такой период, когда Украина платит большую цену из-за задержки в поставке оружия. Оно уже поступает в Украину и процесс ускорится, но такой задержки никогда не должно было быть. Вы слышите цифры, что украинские артиллерийские подразделения выстреливают один снаряд на каждые десять, прилетающих от россиян,

– озвучил Хаймс.

Спикер Джонсон почувствовал на себе бремя истории

Конгрессмен-демократ Гаймс считает, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который ранее отказывался выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине, изменил свое мнение из-за того, что ощутил на своих плечах бремя истории. Гаймс уверен, что политик осознал, что от его решения будет зависеть дальнейший ход событий на поле боя.

Я думаю, что он понимал, что может навсегда оставить на себе клеймо мирового лидера, который позволил Владимиру Путину победить в этой войне со всеми ужасными последствиями, которые это могло бы повлечь,

– озвучил Хаймс.

Какая еще планируется помощь от США