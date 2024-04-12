Из-за задержек помощи от США: Макрон призвал Европу искать новые пути поддержки Украины
Источник:BFMTV
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу найти новые пути финансирования Украины в связи с задержками помощи от США. Он отметил, что вместе с Германией уже ищут новые пути помощи.
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что поставит законопроект на голосование 9 апреля – после того, как Сенат выйдет из каникул. Однако, к сожалению, этого в конце концов не произошло.
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Макрон о роли Европы
Теперь, столкнувшись с этим, европейцы должны быть готовы. В этом суть того, о чем я говорил в феврале прошлого года: мы, европейцы, должны делать больше и быстрее, но если американского финансирования нет, то мы, европейцы, должны мобилизоваться и, как европейцы, найти новые финансовые решения,
– подчеркнул Эммануэль Макрон.
Президент Франции добавил, что они вместе с Германией работают над возможностью обеспечить финансирование нашего государства, европейский платежный механизм, бюджетную помощь. Макрон отметил, что есть "знаменитые 50 миллиардов" для Украины, о которых договорились в феврале этого года, однако если американской помощи не будет, то "придется сделать больше".
Задержки помощи США
- Владимир Зеленский на саммите Триморья отметил, что Украина будет терять не только территории без помощи со стороны США, но и людей. Он отметил, что дело не в землях, а именно в гражданах. Если Украина не вернет территории, то это означает, что не будет уважения к суверенитету – что Путин вернется.
- Как пояснил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, чтобы противостоять России нужны колоссальные средства. Кремль тратит на войну 350 – 400 миллиардов долларов. Украине нужно по крайней мере 200 миллиардов, чтобы установить паритет.
- Сейчас Майк Джонсон продолжает задерживать законопроект с помощью Украине – теперь он предлагает другой пакет помощи, который будет отличаться от предыдущего. Сейчас спикер ведет переговоры по этому вопросу. Вполне вероятно, что он держится риторики оказания помощи "в кредит".