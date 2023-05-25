Дым появился там, где было повреждение: Жданов предположил, что произошло на Крымском мосту

На Крымском мосту 24 мая наблюдалось задымление. Российские паблики били тревогу: "Что случилось?", российские СМИ сообщали – там проходят учения.

Эти события прокомментировал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Ранее сообщалось о том, что происходит на Крымском мосту.

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Задымление на Крымском мосту

Задымления на Крымском мосту наблюдали в течение дня 24 мая. Такое задымление было, когда Россия впервые действительно проводила обучение на этом объекте. Это они делали на фоне сообщений, что мост может быть уничтожен.

Тогда туда стащили баржи с зеркалами, отражатели, а также отрабатывали борьбу с вражескими ДРГ на самом мосту. Кстати, место, где было задымление, соответствует месту, где было повреждение моста – плюс-минус 2 – 3 пролета.

Сейчас же на центральном пролете проходят учения, тоже задымленные белым дымом, опять же, чтобы обезопасить мост от ударов с воздуха,

– отметил Жданов.

Жданов предположил, что произошло на Крымском мосту: смотрите видео

Министр обороны Великобритании в Киеве

Одновременно с этим в Киеве находился министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Как известно, в гости с пустыми руками не ездят, так что вполне возможно, что он привез с собой ракеты Storm Shadow. В этих ракетах более 400 килограммов главная часть, то есть около 300 килограммов тротила в этой ракете, которая весит больше тонны.

"Все может быть. Пазлы, или звезды, складываются. Возможно, мы ее увидим вскоре. Вот это и будет "вишенкой" на торте", - заметил военный эксперт.

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