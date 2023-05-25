Ці події прокоментував військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Раніше повідомлялось про те, що відбувається на Кримському мосту.

До теми Під прицілом Кримський міст і Чорноморський флот: куди дістають ракети Storm Shadow

Задимлення на Кримському мосту

Отож, задимлення на Кримському мосту спостерігали впродовж дня 24 травня. Таке задимлення було, коли Росія вперше дійсно проводила навчання на цьому об'єкті. Це вони робили на тлі повідомлень, що міст може бути знищеним.

Тоді туди стягнули баржі з дзеркалами, відбивачі, а також відпрацьовували боротьбу з ворожими ДРГ на самому мосту. До речі, місце, де нині було задимлення, відповідає місцю, де було пошкодження мосту – плюс-мінус 2 – 3 прольоти.

Нині ж на центральному прольоті проходять навчання, теж задимлення білим димом, знову ж таки, убезпечити міст від ударів з повітря,

– зазначив Жданов.

Жданов припустив, що сталося на Кримському мосту: дивіться відео

Міністр оборони Великої Британії в Києві

Одночасно з цим у Києві перебував міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Як відомо, в гості з порожніми руками не їздять, тому цілком можливо, що він привіз з собою ракети Storm Shadow. У цих ракетах понад 400 кілограмів головна частина, тобто, близько 300 кілограмів тротилу в цій ракеті, яка загалом важить більше тонни.

"Усе може бути. Пазли, чи то зірки, складаються. Можливо, ми її побачимо незабаром. Ось це і буде "вишенькою" на торті", – зауважив військовий експерт.

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