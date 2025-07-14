Зафиксирован удар беспилотником по Харькову

Враг ударил дроном по проезжей части в Харькове

По предварительным данным, информации о пострадавших пока нет. На месте работают профильные службы и правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

К слову, Россия планирует увеличить производство дронов Shahed до 1000 в месяц, однако это вызывает большие трудности.

Враг может время от времени наносить концентрированные удары, применяя ложные цели, чтобы создать видимость массированной атаки.

Кроме того, украинские военные зафиксировали новый российский дрон, похожий на "Шахед", но меньших размеров и с грузоподъёмностью до 15 кг взрывчатки.

Дрон может атаковать как движущуюся, так и стоящую технику, имеет размах крыла около полутора метров и, вероятно, управляется оператором с помощью камеры.