14 июля, 06:08
Зафиксирован удар беспилотником по Харькову
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Враг атаковал Харьков дроном «молния» в Немышлянском районе, удар пришёлся по дороге, жертв нет.
На месте работают правоохранители для установления обстоятельств.
Враг атаковал Харьков дроном "молния". Удар пришелся по дороге в Немышлянском районе, обошлось без жертв.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова. Вражеский беспилотник типа "молния" (тип БпЛА уточняется) ударил по проезжей части в Немышлянском районе Харькова.
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