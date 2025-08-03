Мониторы фиксируют активность российской авиации. Они призывают быть особенно внимательными к тревогам в ближайшее время.

об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы. Сейчас, по их данным, красный уровень на задействование бортов Ту-95МС/160/22М3.

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Что известно о подготовке России к возможной атаке на Украину?

Вечером 3 августа уже был зафиксирован вылет до 3х бортов стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Украинка" в Амурской области.

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Также, вероятно, осуществляется передислокация бортов на аэродром "Оленья" с целью дальнейшего нанесения ракетного удара по территории Украины.

Кроме того, россияне уже запустили "Shahed-136"/"Герань-2" из Орла, Курска, Миллерова, Брянска.

В 19:51 мониторы сообщили, что первые вражеские БпЛА уже появились на Харьковщине и Сумщине.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе обязательно позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие!