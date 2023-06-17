Оккупанты выпустили БПЛА и ракеты: на Севере и Востоке звучал сигнал тревоги
Источник:Воздушные сили ЗС Украины
Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные украинские города. На Севере 17 июня зафиксировали вражеские дроны.
В нескольких областях звучали сирены. Местным рекомендовали пройти в укрытие.
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На Севере зафиксировали дроны
Приблизительно в 16:55 воздушную тревогу объявили в:
- Киевской области,
- Черниговской области.
Также воздушная тревога продолжается:
- в Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 438 дней;
- во временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть 188 дней.
Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили о причине сирен.
Внимание! На Севере зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа,
– говорится в сообщении.
Карта тревог на 17:00 / Скриншот alerts.in.ua
Сообщают о ракетной опасности
В 18:37 в Воздушных силах сообщили и о ракетной опасности.
Внимание! Ракетная угроза Черниговская, Полтавская области. Возможна работа ПВО,
– говорится в сообщении.
В мониторинговых каналах, в свою очередь, сообщили о движении неустановленных БПЛА из Северного направления. В результате этого возможно распространение тревог по вектору движения.
По состоянию на 18:58 воздушная тревога продолжалась в:
- Черниговской области,
- Сумской области,
- Полтавской области,
- Харьковской области,
- Днепропетровской области,
- Запорожской области,
- Луганской области,
- Крыму.
Карта тревог на 18:58 / Скриншот alerts.in.ua
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В Киевской области работала ПВО
Затем в Киевской областной военной администрации сообщали о работе систем противовоздушной обороны.
Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги,
– отметили в ОВА.
Кроме того, местных призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.
В Киевской городской военной администрации отметили, что дроны фиксируют в окрестностях столицы.
"На северных окрестностях Киева, в области зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа. Возможна работа ПВО. При объявлении воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности!" – заметил начальник КГВА Сергей Попко.
Заметьте Россияне ночью атаковали Украину дронами: все удалось сбить силам ПВО
Накануне ВСУ уничтожили 22 воздушных целей: коротко
- Ночью 15 июня россияне совершили очередную массированную атаку по украинским городам. Враг использовал как крылатые ракеты, так и дроны-камикадзе.
- Из четырех Ту-95МС в акватории Каспийского моря захватчики выпустили 4 ракеты Х-101/Х-555. Одну из них удалось сбить, остальные 3 – попали в промышленные объекты в Кривом Роге.
- Дроны-камикадзе оккупанты запускали как с северного, так и с южного направлений. К счастью, силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" сбили все 20 ударных беспилотников.
- Также в металлолом превратили БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявшего воздушную разведку на восточном направлении.