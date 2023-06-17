Оккупанты выпустили БПЛА и ракеты: на Севере и Востоке звучал сигнал тревоги

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные украинские города. На Севере 17 июня зафиксировали вражеские дроны.

В нескольких областях звучали сирены. Местным рекомендовали пройти в укрытие.

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На Севере зафиксировали дроны

Приблизительно в 16:55 воздушную тревогу объявили в:

Киевской области,

Черниговской области.

Также воздушная тревога продолжается:

в Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 438 дней;

во временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть 188 дней.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили о причине сирен.

Внимание! На Севере зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа,

– говорится в сообщении.

В 17:30 воздушную тревогу в Черниговской области отменили, однако через некоторое время снова объявили.



Карта тревог на 17:00 / Скриншот alerts.in.ua

Сообщают о ракетной опасности

В 18:37 в Воздушных силах сообщили и о ракетной опасности.

Внимание! Ракетная угроза Черниговская, Полтавская области. Возможна работа ПВО,

– говорится в сообщении.

В мониторинговых каналах, в свою очередь, сообщили о движении неустановленных БПЛА из Северного направления. В результате этого возможно распространение тревог по вектору движения.

По состоянию на 18:58 воздушная тревога продолжалась в:

Черниговской области,

Сумской области,

Полтавской области,

Харьковской области,

Днепропетровской области,

Запорожской области,

Луганской области,

Крыму.

Воздушную тревогу в Киевской области отменили в 18:46, а в Харьковской и Днепропетровской областях – в 19:02.



Карта тревог на 18:58 / Скриншот alerts.in.ua

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В Киевской области работала ПВО

Затем в Киевской областной военной администрации сообщали о работе систем противовоздушной обороны.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги,

– отметили в ОВА.

Кроме того, местных призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

В Киевской городской военной администрации отметили, что дроны фиксируют в окрестностях столицы.

"На северных окрестностях Киева, в области зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа. Возможна работа ПВО. При объявлении воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности!" – заметил начальник КГВА Сергей Попко.

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