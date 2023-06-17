Оккупанты выпустили БПЛА и ракеты: на Севере и Востоке звучал сигнал тревоги

17 июня 2023, 18:45
Читати новину українською

Источник:

Воздушные сили ЗС Украины

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные украинские города. На Севере 17 июня зафиксировали вражеские дроны.

В нескольких областях звучали сирены. Местным рекомендовали пройти в укрытие.

К теме Представляли Зеленского в бронированном шаре: делегацию из Африки шокировал военный Киев

На Севере зафиксировали дроны

Приблизительно в 16:55 воздушную тревогу объявили в:

  • Киевской области,
  • Черниговской области.

Также воздушная тревога продолжается:

  • в Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 438 дней;
  • во временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть 188 дней.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили о причине сирен.

Внимание! На Севере зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа,
– говорится в сообщении.

Важно! В 17:30 воздушную тревогу в Черниговской области отменили, однако через некоторое время снова объявили.


Карта тревог на 17:00 / Скриншот alerts.in.ua

Сообщают о ракетной опасности

В 18:37 в Воздушных силах сообщили и о ракетной опасности.

Внимание! Ракетная угроза Черниговская, Полтавская области. Возможна работа ПВО,
– говорится в сообщении.

В мониторинговых каналах, в свою очередь, сообщили о движении неустановленных БПЛА из Северного направления. В результате этого возможно распространение тревог по вектору движения.

По состоянию на 18:58 воздушная тревога продолжалась в:

  • Черниговской области,
  • Сумской области,
  • Полтавской области,
  • Харьковской области,
  • Днепропетровской области,
  • Запорожской области,
  • Луганской области,
  • Крыму.
Обратите внимание! Воздушную тревогу в Киевской области отменили в 18:46, а в Харьковской и Днепропетровской областях – в 19:02.


Карта тревог на 18:58 / Скриншот alerts.in.ua

Следует прочитать "Силы обороны продолжают идти вперед": Сырский посетил воинов на передовой у Бахмута

В Киевской области работала ПВО

Затем в Киевской областной военной администрации сообщали о работе систем противовоздушной обороны.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги,
– отметили в ОВА.

Кроме того, местных призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

В Киевской городской военной администрации отметили, что дроны фиксируют в окрестностях столицы.

"На северных окрестностях Киева, в области зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа. Возможна работа ПВО. При объявлении воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности!" – заметил начальник КГВА Сергей Попко.

Заметьте Россияне ночью атаковали Украину дронами: все удалось сбить силам ПВО

Накануне ВСУ уничтожили 22 воздушных целей: коротко

  • Ночью 15 июня россияне совершили очередную массированную атаку по украинским городам. Враг использовал как крылатые ракеты, так и дроны-камикадзе.
  • Из четырех Ту-95МС в акватории Каспийского моря захватчики выпустили 4 ракеты Х-101/Х-555. Одну из них удалось сбить, остальные 3 – попали в промышленные объекты в Кривом Роге.
  • Дроны-камикадзе оккупанты запускали как с северного, так и с южного направлений. К счастью, силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" сбили все 20 ударных беспилотников.
  • Также в металлолом превратили БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявшего воздушную разведку на восточном направлении.

Автор: Ольга Котів