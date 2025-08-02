Российская армия ночью 2 августа атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Вследствие этого было зафиксировано попадание в 8 локациях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Воздушные силы рассказали, что в ночь на 2 августа (с 18:00 1 августа) противник атаковал Украину 53 средствами воздушного нападения: 45 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ударные дроны враг запускал с направлений:

Миллерово,

Курск,

Брянск в России,

Гвардейское из оккупированного Крыма.

Также враг запустил этой ночью 8 скоростных (реактивных) БПЛА с Брянской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 вражеских БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны,

– отметили военные.

В общем зафиксировано попадание 8 БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 2 локациях.