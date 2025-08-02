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2 августа, 09:03
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Зафиксировано попадание в 8 локациях: Воздушные силы рассказали о ночной атаке "Шахедами"

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Российская армия ночью 2 августа атаковала Украину 53 беспилотниками, в частности 45 "Шахедами".
  • Противовоздушной обороной было сбито 45 воздушных целей, зафиксировано попадание в 8 локациях.
  • Беспилотники запускались из Миллерово, Курска, Брянска и Гвардейского, также использовано 8 реактивных БпЛА из Брянской области.

Российская армия ночью 2 августа атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Вследствие этого было зафиксировано попадание в 8 локациях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Воздушные силы рассказали, что в ночь на 2 августа (с 18:00 1 августа) противник атаковал Украину 53 средствами воздушного нападения: 45 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ударные дроны враг запускал с направлений:

  • Миллерово,
  • Курск,
  • Брянск в России,
  • Гвардейское из оккупированного Крыма.

Также враг запустил этой ночью 8 скоростных (реактивных) БПЛА с Брянской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 вражеских БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны, 
– отметили военные.

В общем зафиксировано попадание 8 БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 2 локациях.

 