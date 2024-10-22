Должны были "обнулить" Шойгу и Герасимова, – пленный вагнеровец рассказал о мятеже Пригожина

Украинские защитники взяли в плен россиянина Максима Комиссарова из ЧВК "Вагнера". Он участвовал в мятеже Евгения Пригожина на Москву в июне 2023 года.

Об этом россиянин рассказал в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову. После того, как мятеж Пригожина не удался, Комиссаров продолжил воевать в Украине, пока его не взяли в плен.

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Как вагнеровец шел в поход Пригожина на Москву

Максим Комиссаров – российский пленный родом из Вологды. С 15 лет он уже сидел в тюрьме, а затем присоединился в ряды частной военной группы "Вагнера". В частности, он участвовал в печально известном походе на Москву во главе с Евгением Пригожиным.

По его словам, российским наемникам приказали или арестовать тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова, или же "обнулить" их.

Ехали и были заряжены, такого настроения в Министерстве обороны я не видел. Терять было нечего, две ипотеки было взято,

– рассказал россиянин.

К слову, ВСУ продолжают наносить врагу потери на фронте. В Генштабе ВСУ 22 октября отметили, что за минувшие сутки было ликвидировано еще 1 350 вражеских войск.