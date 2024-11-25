В части Киева зафиксировали ухудшение качества воздуха: перечень улиц

Качество воздуха в столице временно ухудшилось. Медики советуют минимизировать пребывание на улице и соблюдать меры предосторожности.

25 ноября в Дарницком и Днепровском районах Киева зафиксирован повышенный уровень загрязненности. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на КГВА и КГГА.

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Что известно о загрязнении воздуха в Киеве

Основной причиной такой ситуации могут быть метеорологические условия, в частности слабый ветер, который не способствует рассеиванию загрязняющих веществ. Мониторинговые станции города показывают, что на отдельных улицах столицы индекс качества воздуха значительно превышает допустимые нормы.

В частности, высокие показатели загрязнения зафиксированы на Харьковском шоссе (индекс 82) и на улице Архитектора Вербицкого (индекс 77). В то же время на проспекте Европейского Союза, улицах Щусева, Туровской, Берестейском проспекте и Китаевской уровень загрязнения остается низким.

Состояние воздуха в Киеве / КГВА

Эксперты напоминают, что при высоком уровне загрязненности воздуха важно придерживаться рекомендаций: оставаться дома, закрывать окна, избегать физических нагрузок на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если в доме есть очиститель воздуха, его следует использовать на максимальной мощности. Состояние воздуха меняется динамично, поэтому ситуация находится под постоянным контролем.

Загрязненный воздух в столице: