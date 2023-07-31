Россия объявила новую цель "СВО": кого и зачем теперь решили защищать
Во время саммита "Россия – Африка" спикер МИД России Мария Захарова выдала новое заявление – якобы оккупанты воюют в Украине за Африку. Она могла сказать это, чтобы угодить африканским СМИ.
Такое мнение 24 Каналу озвучил правозащитник Марк Фейгин. По его словам, все попытки России угодить лидерам других стран выглядят очень неуклюже.
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"Возможно, она это говорит, чтобы угодить африканским СМИ. Но у них все получается неуклюже. Если они так хотят признаться в любви к африканскому континенту, то можно найти более изящные методы", – отметил правозащитник.
Выводы саммита "Россия – Африка"
На саммит в Санкт-Петербурге приехало только 17 представителей стран Африки из 55. Многие из них – диктаторы, подобные Владимиру Путину. Марк Фейгин отметил, что они с радостью едут в Россию, чтобы заработать денег и заручиться поддержкой ЧВК "Вагнера", чтобы наемники Евгения Пригожина защищали их власть.
Для Путина саммит "Россия – Африка" – это возможность показать миру, особенно странам, которые придерживаются нейтралитета относительно войны в Украине, что он не находится в изоляции и что якобы без отношений с Западом можно отдельно существовать.
Путин якобы под ордером на арест, международный преступник, но он будто показывает третьим странам, держащим нейтралитет, что мир не заканчивается на Западе, что можно существовать отдельно. Я считаю, что они окончательно сориентировались на Африку,
– сказал он.
У кремлевского диктатора нет ничего, что он мог бы предложить населению стран Африки, однако он знает, что можно пообещать лидерам этих государств.
Фейгин о саммите "Россия – Африка": смотрите видео
Саммит "Россия – Африка": главное
- Вечером 29 июля кремлевский диктатор Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита "Россия – Африка". Там он наговорил немало бреда, особенно много он говорил о "исчерпанном ресурсе ВСУ" и "плохих националистах".
- Диктатор пообещал в течение 3 – 4 месяцев приступить к поставкам бесплатного зерна в африканские страны. На фоне этого Путин соврал о том, что менее 3% зерна, которое экспортировала Украина в рамках зернового соглашения, отправили в беднейшие страны. Он не упомянул о том, что россияне намеренно делали все, чтобы зерновой коридор работал как можно медленнее.
- По словам Путина, многие действующие африканские политики когда-то учились в Украине и делали это на российском языке. Диктатор утверждает, что тогда к африканским студентам якобы очень отрицательно относились украинские националисты.
- Также во время встречи с лидерами африканских стран Мария Захарова заявила, что Россия сражается в Украине за "свободу Африки и всех людей на этой планете".