Россия объявила новую цель "СВО": кого и зачем теперь решили защищать

Во время саммита "Россия – Африка" спикер МИД России Мария Захарова выдала новое заявление – якобы оккупанты воюют в Украине за Африку. Она могла сказать это, чтобы угодить африканским СМИ.

Такое мнение 24 Каналу озвучил правозащитник Марк Фейгин. По его словам, все попытки России угодить лидерам других стран выглядят очень неуклюже.

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"Возможно, она это говорит, чтобы угодить африканским СМИ. Но у них все получается неуклюже. Если они так хотят признаться в любви к африканскому континенту, то можно найти более изящные методы", – отметил правозащитник.

Выводы саммита "Россия – Африка"

На саммит в Санкт-Петербурге приехало только 17 представителей стран Африки из 55. Многие из них – диктаторы, подобные Владимиру Путину. Марк Фейгин отметил, что они с радостью едут в Россию, чтобы заработать денег и заручиться поддержкой ЧВК "Вагнера", чтобы наемники Евгения Пригожина защищали их власть.

Для Путина саммит "Россия – Африка" – это возможность показать миру, особенно странам, которые придерживаются нейтралитета относительно войны в Украине, что он не находится в изоляции и что якобы без отношений с Западом можно отдельно существовать.

Путин якобы под ордером на арест, международный преступник, но он будто показывает третьим странам, держащим нейтралитет, что мир не заканчивается на Западе, что можно существовать отдельно. Я считаю, что они окончательно сориентировались на Африку,

– сказал он.

У кремлевского диктатора нет ничего, что он мог бы предложить населению стран Африки, однако он знает, что можно пообещать лидерам этих государств.

Фейгин о саммите "Россия – Африка": смотрите видео

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