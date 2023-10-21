Соловьев уволил пропагандиста, который назвал Захарову "сильно выпивающей шмарой"

Накануне российский пропагандист Евгений Сатановский проехался по спикеру МИД России Марии Захаровой. Он назвал ее "сильно выпивающей шмарой".

Из-за этого Владимир Соловьев уволил Сатановского со своего канала. Об этом пропагандист сообщил в своем новом видеообращении, информирует 24 Канал.

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Соловьев уволил своего пропагандиста

Пропагандист назвал высказывания Сатановского "некорректными".

Я хочу извиниться перед МИДом России и госпожой Марией Захаровой за совершенно несправедливые по содержанию и совершенно недопустимые высказывания, допущенные работником нашего канала Евгением Сатановским,

– сказал Соловьев во время своего обращения.

Пропагандист считает, что это были "оскорбительные высказывания" по поводу российских дипломатов и МИД в целом. Поэтому Соловьев решил уволить Сатановского.

"Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением. Я принял решение об увольнении Сатановского с нашего канала", – добавил пропагандист.

Что этому предшествовало