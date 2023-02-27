Россия начинает пересматривать тактику штурмов, – военный эксперт о ситуации возле Бахмута

Украинские военные продолжают мужественно защищать один из самых горячих городов - Бахмут. И, несмотря на все попытки врага прорваться, никто эту позицию не собирается покидать.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что за Бахмутом расположен Часов Яр – своеобразный укрепрайон. И пока он держится, выходить из города нет смысла. К слову, более 7 месяцев украинские защитники сражаются за Бахмут.

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Часов Яр сдерживает подходы врага

Часов Яр расположен на запад от Бахмута, на своеобразном возвышении и является укрепрайоном. В радиусе минимум 15 километров и по диаметру 30 он может сдерживать подходы к себе очень долго, а то и все время. Об этом рассказал Роман Свитан.

"Через Часов Яр идут дороги питания бахмутского гарнизона и об этом все знают. Россияне хотели выйти на Часов Яр с юго-востока на северо-запад. Они были остановлены нашей артиллерией и отброшены назад спецгруппами. Им до Часового Яра, как до Киева рачки" , – сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, пока враг не подойдет к Часовому Яру, бахмутский гарнизон точно не окажется ни в одном окружении.

Из Бахмута однозначно нет смысла отходить, пока держится Часов Яр. А какой-то проблемы для него пока нет,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Вместе с тем, россияне продолжают наступать с севера, со стороны села Парасковиевка и с помощью живой силы пытаются вытеснить украинских военных. Впрочем, удачи не имеют.

"Смотря на карту понятно, что им (россиянам – 24 Канал) до окружения Бахмута очень далеко. А реально окружить его практически невозможно, потому что часовоярское превышение как раз нависает над Бахмутом, который немного в низине, и с него очень хорошо контролируются все подходы к города", – объяснил детали Свитан.

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Россияне не прекратят свои наступления

Роман Свитан отметил, что россияне продолжат работу по Бахмуту, пока последний из них не умрет – это проблема российской логики и никакого объяснения нет.

"Отогнать их (россиян – 24 Канал) от Бахмута можно только зайдя в тыл попаснянской группировки, или выйти на Горловку. Как только мы начнем контролировать дороги, которые питают эту группировку и давят на Бахмут, тогда мы решим проблему для наших войск. Я думаю , что сейчас несколько недель и этот вопрос будет решаться", – сказал военный эксперт.

Впрочем, несколько недель враг точно будет "давить". Роман Свитан отметил, что на протяжении всей линии фронта россияне накопили до 400 тысяч человек.

"Хотя с каждым днем вероятность увеличения давления все меньше и меньше. Особенно когда поступили дальние средства поражения, которые достают сейчас уже до Мариуполя. Мы начинаем простреливать почти всю глубину фронта по российским войскам. Все меньше у них возможностей увеличивать наступательные действия и с помощью техники – ежедневно украинские военные ее минусуют", – поделился в эфире Роман Свитан.

За несколько недель ожидается снижение наступательного боевого потенциала врага. И уже можно совершать контрнаступательные действия, например ближе к марту, резюмировал военный эксперт.

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