Что сейчас происходит в Басовке в Сумской области: детали от СНБО
- Российская армия не контролирует Басовку, но продолжает вражеские штурмы на этом участке.
- Бои в приграничных районах Сумщины и Курщины являются сложными и продолжаются ежедневно на нескольких участках.
Россия заявила о якобы захватила населенный пункт Басовка в Сумской области. В СНБО в воскресенье, 6 апреля, рассказали, что на самом деле сейчас происходит там.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
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Какая ситуация в Басовке по состоянию на 6 апреля
Андрей Коваленко отметил, что по состоянию на 6 апреля российская армия не контролирует Басовку. При этом вражеские штурмы на этом участке не прекращаются.
Они пытаются забегать туда штурмовыми группами, и искать подвалы с целью закрепиться, но враг уничтожается,
– рассказал глава ЦПД СНБО.
Также он добавил, что бои в пограничье Сумщины и Курщины сложные. Они идут ежедневно на нескольких участках.
Напомним, что "захват" Басовки также опровергли и в Государственной пограничной службе Украины.
Так, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что подобными заявлениями россияне продолжают свою дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов на Сумщине и прорыва госграницы.