47 бригада продолжает удерживать Бердичи: информация о захвате россиянами – фейк

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады опровергли сообщения о захвате россиянами поселка Бердичи. Информация о перемещении в Очеретино неправдива.

В то же время там отметили, что бойцы могут помогать смежным подразделениям. Именно поэтому иногда технику 47 бригады можно заметить на других рубежах, что, вероятно, и произошло на этот раз. Военные призвали доверять только проверенной информации.

Смотрите также Враг прорвался к Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация в Бердичах

В 47 ОМБР ответили на сообщение о том, что их военные заняли позиции в Очеретино. Они отметили, что соответствующая информация не соответствует действительности, ведь воины не покидали свои позиции в районе Бердичев – так продолжается уже два месяца.

Наши экипажи "Брэдли", танкисты и операторы ударных дронов всегда помогают смежным подразделениям. Видимо, увидев наши боевые машины на стыке с соседним подразделением и были сделаны такие выводы,

– сообщили бойцы.

Также бойцы отметили, что до этого они четыре месяца удерживали позиции в районе Степного, что позволило не допустить окружения Авдеевки. Во время боев за город враг понес невероятные потери – как в живой силе, так и в технике. Это привело к тому, что россияне должны были перегруппироваться и изменить направление удара.

Ситуация в Донецкой области