47 бригада продолжает удерживать Бердичи: информация о захвате россиянами – фейк
Источник:47 ОМБр
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады опровергли сообщения о захвате россиянами поселка Бердичи. Информация о перемещении в Очеретино неправдива.
В то же время там отметили, что бойцы могут помогать смежным подразделениям. Именно поэтому иногда технику 47 бригады можно заметить на других рубежах, что, вероятно, и произошло на этот раз. Военные призвали доверять только проверенной информации.
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Ситуация в Бердичах
В 47 ОМБР ответили на сообщение о том, что их военные заняли позиции в Очеретино. Они отметили, что соответствующая информация не соответствует действительности, ведь воины не покидали свои позиции в районе Бердичев – так продолжается уже два месяца.
Наши экипажи "Брэдли", танкисты и операторы ударных дронов всегда помогают смежным подразделениям. Видимо, увидев наши боевые машины на стыке с соседним подразделением и были сделаны такие выводы,
– сообщили бойцы.
Также бойцы отметили, что до этого они четыре месяца удерживали позиции в районе Степного, что позволило не допустить окружения Авдеевки. Во время боев за город враг понес невероятные потери – как в живой силе, так и в технике. Это привело к тому, что россияне должны были перегруппироваться и изменить направление удара.
Ситуация в Донецкой области
- В Институте изучения войны предполагают, что российские войска хотят осуществить прорыв обороны ВСУ на северо-запад от Авдеевки. Сейчас основными являются три направления наступления – на запад от Бердичева наезд на Очеретино и на запад по дороге О0544. В то же время каждый из трех выступлений слишком изолирован, чтобы россияне развили из них наступление дальше.
- Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Авдеевское. Враг применяет авиацию для нанесения ударов КАБами и ФАБами. Цель – выйти на административную границу Донецкой области.
- В то же время Владимир Зеленский отметил, что до 9 мая Россия хочет захватить Часов Яр Бахмутского района. Далее уже в июне враг планирует развить более масштабное наступление. Зеленский ожидает, что ВСУ удастся отразить натиск врага.