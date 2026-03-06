Орбан играет на страхе избирателей: политолог рассказал, что может произойти после захвата инкассаторов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сознательно использует антиукраинские настроения для внутриполитической борьбы, пытаясь представить оппозиционного лидера Петера Мадьяра иностранным агентом влияния. Захват украинских инкассаторов выглядит частью этой стратегии.

Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что лучшая реакция Украины – максимальная деэскалация и обесценивание заявлений Орбана, а не эмоциональные ответы.

Каким должен быть ответ Украины на провокации Орбана?

Важно! Вечером 5 марта венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два инкассаторских автомобиля, направлявшиеся из Австрии в Украину. В связи с этим МИД призывает граждан временно воздержаться от поездок в Венгрию.

Ключевой тезис Орбана – выборы в Венгрии пытаются украсть извне, а Брюссель и Киев объявили стране настоящую войну.

"Эту ситуацию надо воспринимать крайне серьезно – дальше могут быть имитация теракта или покушения с помощью российских друзей, возможно даже без ведома Орбана, а может и с ним. И тогда он объявит о беспрецедентном вмешательстве в выборы", – сказал Саакян.

По румынскому сценарию Орбан может добиться отмены результатов выборов под предлогом внешнего вмешательства – или вообще сорвать избирательный процесс через введение военного положения, ведь проигрыш на честных выборах для него практически гарантирован.

Зеленский всегда действует в одном стиле, но если в одних ситуациях его непреклонность дает нам силу, то в венгерском вопросе эмоциональная реакция вместо деэскалации является частью проблемы, а не ее решением,

– объяснил Саакян.

Лучший ответ Украине – обесценить заявления Орбана через юмор и максимальную деэскалацию, а не официальные реакции МИД или Офиса президента.

"Комментировать Орбана должен пресс-секретарь Министерства здравоохранения, потому что именно такой уровень внимания заслуживают его провокации", – отметил Саакян.

Обратите внимание! Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что венгерские спецслужбы могут использовать инцидент как "доказательство" якобы вмешательства Украины в финансирование оппозиции и попытаться повлиять на электоральные настроения за месяц до выборов.

