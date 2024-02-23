Как взяли, так и отдали: россияне, которые установили флагшток в Крынках, ликвидированы – видео
Источник:DeepState
Двое оккупантов впопыхах пробрались на окраину Крынков с флагами России, чтобы записать "победное" видео. Конечно, после этого они быстро сбежали в лес. ВСУ добавили динамичности и эпичности в кино врага.
В частности, аналитики DeepState опубликовали видео и показали, как на самом деле проходила “спецоперация”.
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И хотя о "освобождении" Крынков уже успел отчитаться Путину министр обороны России Сергей Шойгу, о некоторых моментах он все же умолчал.
"Кадры всей "операции по взятию Крынок русн*ю", которыми поделились бойцы морской пехоты. Как взяли, так и отдали. Крынки – это Украина!", – говорится в подписи к видео.
Отмечают, что уничтожили оккупантов-изобретателей бомберы и минометчики сводного подразделения "Б.Г." при крымском управлении СБУ и аэроразведки 38 ОБрМП.
Как россияне украдкой устанавливали флагшток: видео
Вот как все было
На опубликованном ранее видео двое оккупантов впопыхах пробрались на край села с флагами России, поспешно установили их. И конечно, записали "победное" видео.
Россияне пробрались в село, чтобы установить российский флагшток /Скриншот с видео
Российский триколор красовался на этом месте недолго / Скриншот с видео
За этими выкрутасами россиян наблюдали операторы Сил обороны. Сначала "освободителей" Крынков наши защитники атаковали из минометов, а дальше "доработали" сбросами с дронов.
В сети есть кадры, как на штурм Крынков пробирается группа россиян, но до штурма дело не дошло. "Смельчаков" один за другим уничтожили из БПЛА украинские военные.Установка флагштока в Крынках стоила российской армии жизни более десяти захватчиков.
Что известно о ситуации в Крынках
- 23 февраля украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины на водонапорной башне в Крынках на левом берегу в Херсонской области.
- Несмотря на все фейки российской пропаганды о якобы "захвате Крынков", плацдарм на левобережье Херсонщины находится в зоне огневой защиты и поддержки украинских войск.