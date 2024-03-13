ВСУ опровергли заявления России о захвате поселка Невельское возле Авдеевки

Россияне заявили, что оккупировали поселок Невельское на Авдеевском направлении. Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий опроверг эти заявления и назвал информацию фейком.

По словам Лиховия, украинские военные продолжают удерживать поселок, а информация россиян является фейком.

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Украинский аналитический OSINT-канал DeepState также сообщил, что информация оккупантов не соответствует действительности. В то же время, по словам аналитиков, "ситуация медленно ухудшается, враг проводит штурмовые действия южнее села".

По состоянию на конец суток 12 марта населенный пункт остается под контролем Сил обороны. Сразу хотим развеять сомнения... Учитывая то, что эта информация является преждевременным сообщением об успехе, то командование россиян привлечет дополнительные силы, чем усилит давление, для исправления своей лжи,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне российское минобороны заявило о том, что якобы их военным удалось захватить Невельское.

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