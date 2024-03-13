ВСУ опровергли заявления России о захвате поселка Невельское возле Авдеевки
Источник:LIGA.net
Россияне заявили, что оккупировали поселок Невельское на Авдеевском направлении. Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий опроверг эти заявления и назвал информацию фейком.
По словам Лиховия, украинские военные продолжают удерживать поселок, а информация россиян является фейком.
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Украинский аналитический OSINT-канал DeepState также сообщил, что информация оккупантов не соответствует действительности. В то же время, по словам аналитиков, "ситуация медленно ухудшается, враг проводит штурмовые действия южнее села".
По состоянию на конец суток 12 марта населенный пункт остается под контролем Сил обороны. Сразу хотим развеять сомнения... Учитывая то, что эта информация является преждевременным сообщением об успехе, то командование россиян привлечет дополнительные силы, чем усилит давление, для исправления своей лжи,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что накануне российское минобороны заявило о том, что якобы их военным удалось захватить Невельское.
Россияне пытаются прорвать оборону: последние новости
- Украинские защитники продолжают давать отпор врагу в полномасштабной войне. Только за прошедшие сутки, 12 марта, произошло 91 боевое столкновение. Оккупанты пытаются атаковать сразу на нескольких направлениях.
- На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.
- Враг не прекращает атаки и на Авдеевском направлении. На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои и ВСУ отбили 26 атак врага.
- На Ореховском направлении враг 12 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.
- Вместе с тем ВСУ также наносят колоссальные потери врагу. Так, Силы обороны за прошедшие сутки нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов.