За словами Лиховія, українські військові продовжують утримувати селище, а інформація росіян є фейком.
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Український аналітичний OSINT-канал DeepState також повідомив, що інформація окупантів не відповідає дійсності. Водночас, за словами аналітиків, "ситуація повільно погіршується, ворог проводить штурмові дії південніше села".
Станом на кінець доби 12 березня населений пункт залишається під контролем Сил Оборони. Відразу хочемо розвіяти сумніви... З огляду на те що ця інформація є передчасним повідомленням про успіх, то командування росіян залучить додаткові сили, чим посилить тиск, для виправлення своєї брехні,
– йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що напередодні російське міноборони заявило про те, що нібито їхнім військовим вдалося захопити Невельське.
Росіяни намагаються прорвати оборону: останні новини
- Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу у повномасштабній війні. Лише протягом минулої доби, 12 березня, відбулося 91 бойове зіткнення. Окупанти намагаються атакувати відразу на кількох напрямках.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- Ворог не полишає атак і на Авдіївському напрямку. На цій ділянці фронту тривають запеклі бої і ЗСУ відбили 26 атак ворога.
- На Оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
- Разом з тим ЗСУ також завдають колосальних втрат ворогу. Так, Сили оборони протягом минулої доби завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.