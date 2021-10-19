Захват сотрудников ОБСЕ в Горловке может осложнить работу миссии, – МИД Польши

Польша выразила обеспокоенность из-за инцидента с блокировкой работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке. В Варшаве отметили, что это может осложнить и без того непростые условия труда СММ.

Ситуацию с сотрудниками ОБСЕ в Горловке изданию прокомментировали в Министерстве иностранных дел Польши в ответ на информационный запрос.

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Информацию об инциденте (в Горловке – 24 канал) мы восприняли с беспокойством. Мы предполагаем, что он ухудшит и без того сложные условия труда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Востоке Украины,

– заявили в ведомстве.

Там также отметили, что относительно этого министерство находится в постоянном контакте как с руководством СММ, секретариатом ОБСЕ, который контролирует работу миссии, так и со шведским председательством ОБСЕ, которое контролирует дипломатические усилия, цель которых – деэскалация напряжения и обеспечение безопасности СММ.

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