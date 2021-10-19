Захват сотрудников ОБСЕ в Горловке может осложнить работу миссии, – МИД Польши
Источник:Укринформ
Польша выразила обеспокоенность из-за инцидента с блокировкой работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке. В Варшаве отметили, что это может осложнить и без того непростые условия труда СММ.
Ситуацию с сотрудниками ОБСЕ в Горловке изданию прокомментировали в Министерстве иностранных дел Польши в ответ на информационный запрос.
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Реакция Польши на захват сотрудников ОБСЕ
Информацию об инциденте (в Горловке – 24 канал) мы восприняли с беспокойством. Мы предполагаем, что он ухудшит и без того сложные условия труда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Востоке Украины,
– заявили в ведомстве.
Там также отметили, что относительно этого министерство находится в постоянном контакте как с руководством СММ, секретариатом ОБСЕ, который контролирует работу миссии, так и со шведским председательством ОБСЕ, которое контролирует дипломатические усилия, цель которых – деэскалация напряжения и обеспечение безопасности СММ.
Блокировка миссии ОБСЕ: что известно
- 13 октября на Донбассе задержали российского наемника Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории. После боевики пригрозили, что откажутся от минского формата, если Косяка не отпустят.
- Позже они решили протестовать против миссии ОБСЕ в Донецке, демонстрируя так свое недовольство из-за задержания боевика.
- 15 – 16 октября представители миссии не могли выйти из здания. А 17 октября оккупанты заблокировали наблюдателей ОБСЕ еще и в Горловке.
- Блокаду боевики сняли после обеда 18 октября. Тогда же СММ ОБСЕ смогла возобновить свою работу.