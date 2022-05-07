Захватчики обстреливают Харьковскую область: в оккупированных Руських Тишках ранены 3 человека
Источник:телеграм Олега Синегубова
Сегодня российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области. При этом были ранены гражданские. Трех из них удалось эвакуировать.
Об этом в новом видеообращении заявил глава Харьковской военной госадминистрации Олег Синегубов. Он призвал горожан ограничить выход из дома в течение 8 – 9 мая.
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Оккупанты продолжили обстреливать мирных жителей Харьковщины
Вражеские войска беспощадно бьют по населенным пунктам Украины. Так, только за 7 мая захватчики обстреляли 4 общины:
- Чугуевскую,
- Золочевскую,
- Красноградскую.
По словам Синегубова из оккупированных Руських Тишек удалось эвакуировать троих раненых гражданских. Медики экстренной помощи доставили их в Харьков. Пока им оказывают всю необходимую помощь.
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Ограничение на 8 – 9 мая
По словам Синегубова, продленного комендантского часа в области не будут вводить. Он, как обычно, будет начинаться в 21:00 и продлится до 6:00 утра.
На период Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая время комендантского часа на Харьковщине не изменится. Он продлится с 21:00 по 6:00 утра,
– подчеркнул он.
Впрочем, из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам чествования погибших во время Второй мировой войны. Все мемориальные мероприятия отменят, а национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме.
Призываю всех не выходить без нужды на улицы, не находиться в парках, скверах и других общественных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги,
– добавил глава ОВА.
Напомним, что министр МИД Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать. Он объяснил, что в условиях военного положения 9 мая – такой же день, как и другие. Каждый день, с 24 февраля, на наши города летят ракеты, украинцев убивают и пытают, поэтому министр считает, что нам уже нечего бояться.
Как отметил Денисенко, каждый регион будет принимать отдельное решение по комендантскому часу и дополнительным мерам безопасности – в соответствии с оперативной ситуацией. Эту информацию дает разведка, силовики, полиция и СБУ.
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