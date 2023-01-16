Соледарь – не российский, город не сдается врагу, – ВСУ назвали свои основные задачи

В районе Соледара на Донетчине уже долгое время ведутся ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, пытающимися взять город. Спикер Вооруженных Сил рассказал, какая ситуация на этом направлении фронта и удалось ли врагу достичь желаемых целей.

Восток Украины остается тем регионом, где враг все еще пытается продвигаться. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что, кроме Соледара, тяжелая ситуация на Авдеевском направлении. В то же время с его слов в эфире национального телемарафона понятно, что захватчикам не удается достичь поставленной Кремлем цели и они несут бешеные потери.

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Какой статус у Соледара

В течение длительного времени сетью распространяется информация о том, что вражеские военные полностью контролируют Соледар на Бахмутском направлении. Фактически Череватый опроверг это своим заявлением.

Статус у города не российский. Там наши подразделения дерутся, причиняют постоянный вред врагу. Оккупанты постоянно понесут потери,

– констатировал представитель.

В то же время он отметил, что ежесуточно ВСУ наносят удары по россиянам с помощью беспилотников и город не сдается врагу. По словам Череватого, все наши военные делают все, чтобы враг платил невероятную цену за каждый метр, который он пытается захватить.

Не стоит верить ИПСО россиян о "взятии Соледара"

Недавно британские разведчики констатировали, что Украина сохранила позиции в Соледаре и даже продвигается к Кременной. Конечно, на этом направлении продолжаются ожесточенные бои, однако воинам ВСУ удается отбивать атаки российских наемников из ЧВК "Вагнера".

Собственно, это отрицает заявления вражеской пропаганды, утверждающей, что российские военные захватили этот населенный пункт в Донецкой области.

Заметим, что такие вбросы являются частью информационно-психологических операций россиян и ни в коем случае нельзя подвергаться им.

Хуже всего в этой ситуации то, что иногда мировые СМИ подхватывают нарративы кремлевской пропаганды и распространяют фейковую информацию. А именно это было с CNN, которые написали, что город контролирует Россия.

В эфире 24 Канала Сергей Череватый рассказывал, что восточные регионы нашего государства остаются главным направлением удара агрессора. Однако украинские подразделения продолжают держать оборону в Соледаре и на его окрестностях.



Как не поддаваться ИПСО россиян / Картинка 24 Канала