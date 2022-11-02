Оккупанты бьют по Бахмуту из всего, что имеют, но не способны прорвать оборону, – ОВА

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области одна из самых напряженных среди всех участков фронта. Однако оккупантам вряд ли удастся прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Фактически Донетчина и Бахмут – это единственное направление, на котором оккупанты пытаются наступать. Глава Областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона заверил, что врагу не получится стереть нас с лица земли.

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Бахмут круглосуточно под обстрелами

Вопреки постоянным атакам и обстрелам захватчиками Донбасса украинская армия не собирается сдаваться, а наоборот – усиливает оборону. Руководитель Донецкой ОВ подчеркнул, что воины Вооруженных Сил не дадут врагу победить.

Нет ни одного уцелевшего дома и в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке. Так же Селидовская община страдает. Враг бьет, используя все виды вооружения – тяжелую и дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня. А там, где не достает по относительно отдаленным городам, использует ракеты и зенитно-ракетные системы С-300.

– сказал Кириленко.

Оккупанты запускают ракеты из-за собственного бессилия, потому что не могут успешно наступать на поле боя. По словам главы ОВА, также очень не повезло Торецку в Донецкой области – город фактически на линии фронта. Россияне обстреливают инфраструктуру, электроподстанции, медицинские, учебные заведения населенного пункта и подвергают опасности жизни мирных граждан.

Ситуация в Донецкой области: актуальная информация

На Юге и Востоке Украины на 2 ноября продолжаются активные бои. Как сообщают в Институте по изучению войны, вагнеровцы пытаются прорвать оборону наших военных у Бахмута. Чтобы не подвергать местное население опасности, наши военные эвакуировали жителей Клещиевки, которая неподалеку от Бахмута.

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Оккупанты не оставляют попыток взять город Бахмут под контроль после того, как ВСУ отбили атаку. По словам одного из бойцов ВСУ, Бахмут – это очень большой дорожный узел. Именно враги за него так держатся.

Достойно внимания – оккупанты Бахмут обстреливают фосфорными бомбами, что нарушает нормы ведения войны: смотрите видео