Подача заявки Украины в НАТО: политолог назвал интересный нюанс поддержки Альянса

Накануне Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Однако некоторые страны не поддерживают наше членство в Североатлантическом Альянсе.

Несмотря на это, Украина будет в НАТО. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

Достойно внимания Кулеба провел переговоры с Блинкеном и Столтенбергом: о чем говорили

НАТО не отказывается

Политический эксперт подчеркивает: заявка не делалась без согласования с Альянсом и США. Стоит отметить, что сразу три чиновника в США, Джейк Салливан, Энтони Блинкен и Нэнси Пелоси, сделали совершенно одинаковые заявления. Они акцентировали на том, что стоит сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины.

Но никто не отказал, в конце концов. Этот процесс нужно пройти,

– сказал политолог.

Сейчас процесс запускается. Следующий шаг предполагает работу наших дипломатических представителей со странами-членами Североатлантического союза. "И здесь наступит важный момент: мы увидим, кто в этой семье "крыса". Такие там есть", – подчеркнул Клочок.

Скорее всего, будут сопротивляться следующие страны: Венгрия, Турция, Болгария и другие. "Будут торги внутри, политические пертурбации, и мы рано или поздно выйдем на формат членства", – отметил он.

Представим, что нас примут в НАТО в скором времени – до окончания войны. "Мы должны быть сознательными и понимать, что этого не произойдет", – подчеркнул Клочок.

Важный сигнал

Политический и экономический эксперт отмечает: подача заявки на ускоренное вступление в НАТО состоялась именно в тот день, когда Путин подписал так называемые "международные договоры" о признании независимыми отдельных регионов Украины. Более того, никто не высказался против.

Таким образом, объясняет Клочок, Путину сказали: "На каждый шаг ты будешь получать еще большее противостояние. Если до тебя не доходит через голову, дойдет через ноги и другие части тела".

Кроме этого, на "церемонии" аннексии части Украины в Кремле путинские прислужники и предатели были не в настроении. "Эти кислые морды наблюдали за тем, как умирает режим Путина", – заметил Клочок. Конечно, некоторые из них хотят, чтобы этот процесс был длиннее.

А заявка на вступление в НАТО – это маркер того, что этот процесс ускоряется. До 24 февраля это казалось фантастикой, а сегодня это уже реальность,

– отметил он.

Клочок убежден: если за сутки никто не сказал "нет", это значит, что мы будем членами Альянса.

Реакции на заявку Украины в НАТО / Есть важный сигнал: смотрите видео

Смогут ли "надавить" на страны, которые будут против

По мнению политического эксперта, Альянс может "дожать" страны, выступающие против нашего членства. Это вопрос консенсуса и компенсаций.

К примеру, в 8 санкционном пакете предусмотрено ограничение цен на нефть. "Я не верил, что это будет. Категорически выступали Кипр и другие страны, занимающиеся транспортировкой. С ними договорились и сказали: "Не вопрос, вы получите компенсации", – объяснил Клочок.

Следует вспомнить и получение Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза. Венгерский лидер Виктор Орбан был категорически против решения ЕС, но затем передумал.

Турция также выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Один разговор Эрдогана с Байденом перед формальным решением совсем все изменил.

Так, начинается внутриполитический процесс – смещение с должностей кого-то, замена власти в какой-то стране. Отстранить от власти могут того же Орбана.

"Такая раковая опухоль на теле Европейского Союза не может быть. Он же идиот высшего сорта! Он делает заявления абсолютно не в разрезе и не в контексте ЕС, только ему вредит. В конце концов Евросоюзу нужно принять какое-то решение по этому поводу. Это не вмешательство во внутреннюю политику Венгрии. Сейчас Венгрия вмешивается во внутреннюю политику Европы", – сказал эксперт. Поэтому должны быть применены надлежащие меры.

Если наше членство в Альянсе только ускорит их – мы убиваем сразу трех зайцев. Поэтому я не вижу проблемы в том, что кто-то сейчас возможно выступает против,

– сказал Клочок.

С этими странами будут работать – будут торговаться, предлагать компенсации, смещать с должностей разными способами, инсценировать выборы.

"Это – большая политика, и так должно быть. Она направлена на построение стабильности в мире", – подытожил политический и экономический эксперт.

Вступление Украины в НАТО: последние новости