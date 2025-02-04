В Минветеранов ответили на слова Дуды об "опасности преступности" после возвращения защитников

Анджей Дуда выразил опасения, что после окончания войны может вырасти международная организованная преступность из-за ветеранов. В Украине подобное заявление восприняли категорически.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины, там отметили, что украинские ветераны – не угроза, а опора безопасности и стабильности в Европе.

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Как отреагировали на заявление Дуды

Министерство по делам ветеранов Украины выразило благодарность Польше за всестороннюю поддержку Украины в борьбе за свободу и независимость. Отдельно поблагодарили президента Анджея Дуду за его последовательную позицию по поддержке Украины и призывы к международным партнерам усилить помощь нашему государству.

Впрочем, в ведомстве не согласились с высказыванием польского лидера, которое представляет украинских воинов как потенциальную угрозу. Украинские воины не только защищают наше государство, но и защищают всю Европу от российской агрессии. Также там раскритиковали его за неуместное сравнение.

По нашему мнению, некорректными являются и сравнения с ситуацией в России 1990-х или возвращением советских военных из Афганистана. Украинские ветераны – это защитники, которые защищают свою землю от захватчика, а не несут угрозу. Считаем, что в фокусе внимания должны быть российские войска и их союзники, которые являются настоящей угрозой, ведь продолжают готовить новые акты агрессии против свободного мира,

– говорится в сообщении.

В Минветеранов заметили, что украинские воины и ветераны – не угроза, а гарант стабильности и безопасности Украины, Польши и всей Европы. Отмечается, что бойцы Сил обороны рискуют жизнью ради мира и свободы, и заслуживают наивысшего уважения и поддержки.

Отмечают, что ветераны возвращаются к активной жизни, развивая бизнес, волонтерство и общественные инициативы. В то же время ветеранский спорт и реабилитационные программы помогают им адаптироваться после службы. Также ветераны становятся лидерами своих общин, укрепляя общество и экономику.

"Мы осознаем вызовы, связанных с возвращением военных к мирной жизни, и активно работаем над созданием эффективной системы поддержки. Мы убеждены, что украинские ветераны – это сильные, мотивированные люди, которые стали на защиту своего государства и всего демократического мира", – добавляют там.

Кроме вышеупомянутого, в министерстве заверили, что украинские ветераны являются движущей силой, которая укрепляет Украину, Европу и глобальную безопасность, поэтому выразили надежду, что международное сообщество понимает это и будет поддерживать Украину в создании достойных условий для них.

К слову, представитель МИД Украины Георгий Тихий также отреагировал на заявление Анджея Дуды, напомнив, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.