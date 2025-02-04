Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України, там наголосили, що українські ветерани – не загроза, а опора безпеки та стабільності в Європі.

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Як відреагували на заяву Дуди

Міністерство у справах ветеранів України висловило вдячність Польщі за всебічну підтримку України у боротьбі за свободу та незалежність. Окремо подякували президенту Анджею Дуді за його послідовну позицію щодо підтримки України та заклики до міжнародних партнерів посилити допомогу нашій державі.

Втім, у відомстві не погодилися з висловлюванням польського лідера, яке представляє українських воїнів як потенційну загрозу. Українські воїни не лише боронять нашу державу, але й захищають всю Європу від російської агресії. Також там розкритикували його за недоречне порівняння.

На нашу думку, некоректними є і порівняння з ситуацією в Росії 1990-х чи поверненням радянських військових з Афганістану. Українські ветерани – це захисники, які боронять свою землю від загарбника, а не несуть загрозу. Вважаємо, що в фокусі уваги мають бути російські війська та їхні союзники, які є справжньою загрозою, адже продовжують готувати нові акти агресії проти вільного світу,

– ідеться у повідомленні.

У Мінветеранів зауважили, що українські воїни та ветерани – не загроза, а гарант стабільності та безпеки України, Польщі та всієї Європи. Зазначається, що бійці Сил оборони ризикують життям заради миру та свободи, і заслуговують на найвищу повагу та підтримку.

Наголошують, що ветерани повертаються до активного життя, розвиваючи бізнес, волонтерство та громадські ініціативи. Водночас ветеранський спорт та реабілітаційні програми допомагають їм адаптуватися після служби. Також ветерани стають лідерами своїх громад, зміцнюючи суспільство та економіку.

"Ми свідомі викликів, пов’язаних із поверненням військових до мирного життя, і активно працюємо над створенням ефективної системи підтримки. Ми переконані, що українські ветерани – це сильні, мотивовані люди, які стали на захист своєї держави та всього демократичного світу", – додають там.

Крім вищезгаданого, у міністерстві запевнили, що українські ветерани є рушійною силою, яка зміцнює Україну, Європу та глобальну безпеку, тому висловили сподівання, що міжнародна спільнота розуміє це і підтримуватиме Україну у створенні гідних умов для них.

До слова, речник МЗС України Георгій Тихий також відреагував на заяву Анджея Дуди, нагадавши, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців вже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.