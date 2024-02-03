Заявление Дуды про Крым возмутило Польшу и Украину: все, что известно

Президент Польши Анджей Дуда сомневается, что Украина сможет вернуть Крым, потому что это "особое место". Это заявление в эфире польского телеканала возмутило общество обеих стран. И, хотя Дуда уже извинился, его слова продолжают обсуждать. Что Дуда заявил о Крыме и как на это отреагировали в Польше и Украине – читайте на 24 Канале.

Политические противники Дуды воспользовались его возмутительным заявлением, впрочем, возмутились не только они. В соцсетях звучали призывы уволить президента после его слов, потому что он позорит страну. Анджей Дуда подлил масла в острое противостояние политических партий Польши и накалил отношения с Украиной после определенного примирения.

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Что именно заявил Дуда о Крыме

Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск,

– заявил он в интервью польскому Kanał Zero.

Свою неуверенность объяснил, мол, Крым – это "особое место, в том числе по историческим причинам". И детализировал свое мнение: "Если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках России".

В то же время в интервью Дуда подчеркнул: "Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой".

Дуда выразил сомнение, что Украина сможет вернуть Крым: смотрите видео

Реакция Украины на заявление Дуды

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич подчеркнул, что полуостров Крым принадлежит нашему государству, а не России.

Крым – это Украина: так есть и так будет. Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это беспрекословно. Мы верим и действуем вместе,

– написал он.

Польский МИД быстро отреагировал

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выложил сообщение в соцсети Х, где напомнил о границах Украины.

"Польша признает независимость Украины в пределах ее международно признанных границ, которые были неоднократно подтверждены Российской Федерацией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года", – написал он.

В комментариях люди резко осудили слова Дуды.

Очевидно, Дуда все время учится, но он еще не понял, что Крым является украинским и был украинским. Мы должны сделать все, чтобы уволить его, он вредит Польше и позорит нас всех,

– написали пользователи.

Политики Польши возмущены

Сеть взорвалась их гневными комментариями. Очень резко высказались члены "Гражданской коалиции", оппозиционной к "Праву и справедливости" Дуды. Это политический альянс, сформированный вокруг "Гражданской платформы" – руководящей партии, от которой победил на премьерских выборах Дональд Туск.

Кшиштоф Брейза написал следующее: "Стыдно. Сегодня Дуда говорит, что с Крымом неизвестно, потому что "большую часть времени он был в руках России". В августе 2022 года он заявил, что Крым – это Украина, "так же, как Гданьск является частью Польши".

Если решающим для национальной принадлежности является время, когда территория принадлежала к тому или иному государству, то напомню господину Дуде, что в нашей стране есть города, которые в своей истории принадлежали Польше более короткое время, чем другому государству,

– написал Роман Гертих.

А Цезарий Томчик, государственный секретарь министерства национальной обороны Польши, четко заявил: "Крым принадлежит Украине. Россия – оккупант".

Писатель Щепан Твардох заметил: так нельзя говорить, если ты глава государства.

Ряд пользователей припомнил Дуде, что он – доктор юридических наук. И объяснил: заявление Дуды дает зеленый свет тем, кто хотел бы "откусить" кусок Польши, ведь не все территории страны принадлежали ей долго.

Дуда извинился

Мои действия и позиция относительно грубой агрессии России против Украины были и остаются однозначными с первого дня: Россия является нарушителем международного права, агрессором и оккупантом. Российская агрессия против Украины и оккупация международно признанных украинских территорий, включая Крым, является преступлением. Эта война не может закончиться победой России,

– написал он.

Также польский президент выразил уверенность, что "эту войну должен выиграть свободный мир". То есть победа должна быть за Украиной, а российский империализм следует остановить, разгромить и "заблокировать на будущее".

"Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма!" – подытожил он и завершил сообщение эмодзи флагов Польши, Украины и рукопожатием между ними.