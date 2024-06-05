США не оставят Украину: как следует реагировать на слова Байдена

Джозеф Байден заявил, что мир в Украине –это обеспечение того, что Россия никогда не оккупирует нашу страну, а помогая Украине, США не становятся на тропу войны, это их глобальный интерес. Однако он добавил, что для мира не обязательно вступление нашей страны в НАТО. Украинцам нужно реагировать на такие слова с реальным видением ситуации.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что ситуация в Украине из-за войны сложная и нужно уметь анализировать негативные сценарии. Байден будет поддерживать нашу страну в дальнейшем.

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Нужно смотреть на реальность

По словам Вигиринского, чтобы понять всю сложность ситуации, которая есть в Украине из-за войны с Россией, нужно в прогнозах выйти из желаемого в действительность и проанализировать возможные негативные сценарии развития ситуации в нашей стране. Нужно сконцентрироваться на чем-то реальном, не гнаться за невозможным, чтобы не разрушить поддержку и демократию.

Когда Байден говорит, что США помогает Украине, но не втягивается в войну, то они могут выделять ежегодно на военную помощь нашей стране по 40 – 50 миллиардов. Политолог объяснил, что Украина не привыкла к анализам рисков по сложности принятия решений.

В мирное время у нас был "рецепт", кто виноват во всех бедах – МВФ (Международный валютный фонд в США – 24 Канал). Мы у них деньги попросили, они написали нам программу, которая доводит до социально непопулярных решений. Затем у нас началась война в 2014 году и изменилась экономическая перспектива,

– отметил Вигиринский.

Он рассказал, что сегодня уменьшенный объем поставок финансов или оружия приводит к изменению внутри страны, которые связаны с налогообложением, социальными последствиями, демографией и политическими распрями.

Несколько лет снижения финансирования, мы как компенсировать будем? От этого зависит характер ведения боевых действий, а как следствие – способность врага достигать новых результатов. Эта история с "ползучей" оккупацией, которая ведет не к положительным последствиям, не станет для нас ценой, которую мы платим за мечту о том, что когда-то будет лучше,

– отметил политолог.

Вигиринский отметил, что Байдена нужно поблагодарить за честность. Если Украина апеллирует тем, что демократией является США, а США – это помощь Украине, то нужно иметь понимание интересов. Именно тогда сценарии будущего будут реальными.

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