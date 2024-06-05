Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що ситуація в Україні через війну є складна і потрібно вміти аналізувати негативні сценарії. Байден підтримуватиме нашу країну надалі.

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Потрібно дивитись на реальність

За словами Вігірінського, щоб зрозуміти всю складність ситуації, яка є в Україні через війну з Росією, потрібно у прогнозах вийти з бажаного в дійсність та проаналізувати можливі негативні сценарії розвитку ситуації у нашій країні. Потрібно сконцентруватись на чомусь реальному, не гнатись за неможливим, щоб не зруйнувати підтримку та демократію.

Коли Байден говорить, що США допомагає Україні, але не втягується у війну, то вони можуть виділяти кожного року на військову допомогу нашій країні по 40 – 50 мільярдів. Політолог пояснив, що Україна не звикла до аналізів ризиків щодо складності прийняття рішень.

В мирний час в нас був "рецепт", хто винен у всіх бідах – МВФ (Міжнародний валютний фонд у США – 24 Канал). Ми в них гроші попросили, вони написали нам програму, яка доводить до соціально непопулярних рішень. Потім у нас почалась війна у 2014 році та змінилась економічна перспектива,

– зауважив Вігірінський.

Він розповів, що сьогодні зменшений обсяг постачання фінансів чи зброї призводить до зміни всередині країни, які пов'язані з оподаткуванням, соціальними наслідками, демографією та політичними чварами.

Декілька років зниження фінансування, ми як компенсовувати будем? Від цього залежить характер ведення бойових дій, а як наслідок – здатність ворога досягати нових результатів. Ця історія з "повзучою" окупацією, яка веде не до позитивних наслідків, не стане для нас ціною, яку ми платимо за мрію про те, що колись буде краще,

– зазначив політолог.

Вігірінський наголосив, що Байдену потрібно подякувати за чесність. Якщо Україна апелює тим, що демократією є США, а США – це допомога Україні, то потрібно мати розуміння інтересів. Саме тоді сценарії майбутнього будуть реальними.

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