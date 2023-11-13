Играет на расколах, – Подоляк резко ответил на упреки Гончаренко о "процессуальных действиях" в ВСУ
Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что якобы "на этой неделе будут процессуальные действия в отношении генералов". Мол, "Банковая делает свой ход". Это прокомментировали в Офисе Президента Украины.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что у парламентария нет никакого доступа к инсайду. Он добавил, что Гончаренко работает исключительно на то, чтобы немного "повысить свой информационный вес и хайпануть на той или иной информации", которой не существует.
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"Он играет на расколах. Чем хуже, тем лучше для него лично или для политической партии, членом которой он, непосредственно, является", – подчеркнул Подоляк.
Советник главы Офиса Президента отметил, что не понимает, зачем это делать, ведь украинское общество сейчас переживает сложные времена. Ведь не совсем понятно, когда закончится война и что происходит с отношениями с партнерами, которые также чувствуют усталость. А кто-то, по его словам, "реализует свои политические амбиции или свои политические видения".
Это для меня удивительно, ведь закончим войну – после этого можем выступать с любыми тезисами, с конфликтными, неконфликтными. Потому что у нас будет промежуток времени, когда мы сможем обладать абсолютной неприкосновенностью страны – никто больше не будет нападать,
– сказал Михаил Подоляк.
И тогда, дескать, можно будет проводить любые внутренние дискуссии. Он подчеркнул, что сначала нужно правильно расставлять приоритеты. В общем, первый приоритет – война, второй и третий – выигрыш в этой войне и отправление России на внутреннюю трансформацию.
А четвёртое и пятое – получение военной помощи от партнеров и конкретные виды технологического оружия для эффективного продвижения, о которых говорил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Речь, в частности, об инвестициях в производство дронов и ракет, ремонтные способности.
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Советник главы ОП отметил, что партнеры Украины должны видеть консенсус в украинском обществе Так, как это было в начале и в средине полномасштабной войны России против Украины.
"Мне вообще удивительно, что сегодня есть люди, которые играют в политический процесс, несмотря на то, что происходит на линии фронта и что вообще в стране происходит", – подчеркнул Подоляк.
Слухи об "увольнении" Главнокомандующего ВСУ
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, ссылаясь на источник, написал, что якобы Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "намерены уволить". Впоследствии нардеп сам опроверг эту информацию.
- Тем временем российские пропагандисты начали распространять заявления, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным якобы "раскол".
- На слухи о якобы "увольнении Залужного" отреагировал министр обороны Украины. Рустем Умеров подчеркнул, что это не больше, чем информационный вброс. Также он добавил, что сейчас не стоит помогать врагу в попытке расколоть общество.
- Информацию о якобы "увольнении Главнокомандующего" опроверг и руководитель ОП Андрей Ермак. Он отметил, что не было и разговоров о том, что Валерия Залужного могут "заменить". Также он сказал, что в военно-политическом руководстве Украины сохраняется единство.