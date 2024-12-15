Это опасно: на что намекает Эрдоган заявлением о 5 сирийских городах

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка могли бы стать провинциями в составе его государства, если бы итоги Первой мировой войны были другими. Тут есть определенные нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что такое заявление Эрдогана является довольно неожиданным. Но вряд ли это свидетельствует, что он собирается присоединить к себе эти территории. По крайней мере он четко говорил, что не посягает на территорию Сирии.

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О чем свидетельствует заявление Эрдогана

Как считает Фесенко, Эрдоган намекнул, что в свое время это были турецкие территории. Он не говорил, что собирается их вернуть. Однако тут есть свои нюансы.

Само по себе это опасное заявление. Думаю, что Эрдоган заигрывает с империалистическими настроениями, которые существуют у части турецкого общества. Он сам является носителем таких взглядов. Одно дело, если это будет попытка влиять на регион. Другое дело – если тут речь идет о территориальном посягательстве,

– сказал Фесенко.

Российский диктатор Владимир Путин наплевал на нерушимость границ, когда еще аннексировал Крым и начал войну против Украины в 2014 году. Если кто-то начнет так же действовать, то мир быстро скатится к хаосу.

Думаю, что это заявление – пробная "пуля" относительно того, как на это будут реагировать на Ближнем Востоке, в Европе, в США. Но не может быть речи об изменении границ. Это спровоцирует новые и жестокие войны,

– подчеркнул Фесенко.

Добавим, сирийский диктатор Башар Асад сбежал в Россию после успешного наступления повстанцев. Местные уже показали, как выглядит его резиденция.