лукашенко сделал циничное заявление о "великой войне, победителя в которой не будет"

Самопровозглашенный президент беларуси издал несколько "апокалиптических заявлений", чтобы напугать страны Запада. В частности, лукашенко нарисовал картину "глобальной войны, в которой не будет победителя". Конечно, политик заверил, что минск в нее силой втягивают.

Во время церемонии выпуска из военных вузов самопровозглашенный президент рассказал о "пропасти великой войны". лукашенко не изменил своим традициям и обвинил в этом, конечно, Запад.

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лукашенко уверяет, что мир уже не будет прежним

Политик, желая поразить своими пророческими способностями, заверил, что мир больше не будет прежним. И победителей, говорит лукашенко, в этом глобальном противостоянии вроде бы не будет.

Происходящие события – это решительные шаги на пути к многополярному мироустройству, прекращение американской "гегемонии", в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается "неонацистская" идеология и откровенно "фашистские" режимы вокруг неугодных стран,

– вспомнил сразу и фашистов, и нацистов лукашенко.

Будущим военным самопровозглашенный президент повторил уже не новую историю об опасности на западных границах Беларуси и формировании так называемого "бронированного кулака Запада".

НАТО лукашенко назвал новоявленными "крестоносцами"

Политик украсил свой рассказ историческими аналогиями – мол, НАТО – это "новоявленные крестоносцы". Альянс решил вроде бы совершить "бросок на восток" и "разрушить систему глобальной безопасности".

По мнению Лукашенко, такая политика привела к войне в Украине. То, что именно россия вторглась на украинскую территорию и еще со стороны Беларуси, лукашенко как-то как бы и не заметил.

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лукашенко считает, что против Беларуси развязали войну

Еще одним маразматическим тезисом лукашенко является то, что это "против белорусы развязали войну" – при этом не только в военном плане, но и гибридную.

В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, специализирующиеся на проведении психологических операций и взрывных действий в киберпространстве.

– попугал умными словами выпускников лукашенко.

Интересно, что политик признал, что позиция некоторых стран СНГ и ОДКБ не такая, как этого хотелось бы Беларуси и России. Они выжидают.

Самопровозглашенный президент заверил будущих офицеров, что западные страны ведут активную разведку в Беларуси – как на земле, так и в воздухе. Возмущался лукашенко и по поводу присоединения Финляндии и Швеции к НАТО – мол, Москву и Минск даже не спросили.

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Последние переговоры лукашенко и путина: коротко

Последние переговоры главы России и его белорусского соратника прошли в телефонном режиме 11 июля.

Главными темами были, конечно, так называемая спецоперация в Украине и блокада Калининграда.

Путин и лукашенко договорились о каких-то "общих шагах" в отношении Литвы. О чем именно – неизвестно.

В украинском Генштабе констатировали, что армия Беларуси в последнее время активизировалась. В Беларуси продолжаются военные учения, а запреты на полеты продолжили.

Смотрите в видео – британская разведка о планах россиян: