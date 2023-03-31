Лукашенко призвал Украину к переговорам с Россией: почему решил поиграть в "миротворца"

Во время крайнего выступления самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко слишком часто говорил о прекращении конфликта с Украиной. Вероятно, он хочет показаться непричастным к военным преступлениям.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Лукашенко тоже ждет ордер ареста от Международного уголовного суда.

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Кем на самом деле Лукашенко

Борис Тизенгаузен объяснил, что стоит учитывать три вещи.

"Первая – это то, что Лукашенко не самостоятельная фигура. Это он доказывал уже неоднократно, поэтому все, что он говорит – это следует понимать как трансляцию месседжей Путина, которые тот не может самостоятельно озвучивать по разным причинам", – подчеркнул он.

По его мнению, еще одна важная вещь – то, что Лукашенко заговорил о заморозке войны, немедленном прекращении огня именно накануне контрнаступления ВСУ.

Он прекрасно понимает, что контрнаступление может существенно изменить позиции переговоров, поэтому он сейчас это говорит,

– убежден политтехнолог.

Он обратил внимание, что третье важное дело – если бы не Лукашенко, многих страшных вещей, например, военных преступлений в Буче, могло бы не быть.

"Вместо того чтобы сегодня примерить на себя образ миротворца, ему вообще нужно примерить на себя судьбу других диктаторов. Например, Николай Чаушеску, который до последнего не верил в то, что его и его жену могут расстрелять", – сообщил он.

Тизенгаузен подчеркнул, что Лукашенко не меньший преступник, чем Владимир Путин. Так что орден на арест найдется и для него.

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Наказания не избежать

Политтехнолог отметил, что Лукашенко не раз повторяет, что готов оставить власть.

"Он уже 30 лет терроризирует Беларусь, физически убивая своих политических оппонентов, заставляя людей бежать из страны, наказывая молодежь, которая думает по-другому", – рассказал он

По его мнению, за плечами у самопровозглашенного главы Беларуси огромное количество преступлений, а сам он весь в крови.

Появилась информация, что Лукашенко еще за год до полномасштабного вторжения знал планы Путина. Вместе со своим старшим сыном они прорабатывали, как будут размещать россиян, помогать им,

– сообщил он.

По его словам, сомневаться в том, что Лукашенко полноценный военный преступник не следует.

"Только у Путина больше возможностей спрятаться, а у Лукашенко меньше", – добавил он.

Борис Тизенгаузен объяснил, что Лукашенко должен покровитель: либо Путин, либо Си Цзиньпин.

Я думаю, что в случае масштабного разгрома и проигрыша РФ он уже подложил солому в Китае для себя. А если вдруг Путину удастся удержаться, то он дальше будет играть,

– заметил он.

Однако перехитрить китайского лидера Лукашенко точно не удастся.

Выступление Лукашенко: коротко