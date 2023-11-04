Очередные манипуляции: беларусский оппозиционер проанализировал заявления Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз оконфузился. В ходе встречи с трудовым коллективом Беларусской АЭС он заявил, что Украина "все равно будет наша".
Беларусский оппозиционер Павел Латушко прокомментировал 24 Каналу слова Лукашенко. Так, самопровозглашенный президент прибег к очередным манипуляциям.
Вашему вниманию "Украина все равно будет наша": Лукашенко выдал новую порцию бреда
Как известно, первоначальный замысел Путина и Лукашенко заключался в создании так называемого "союзного государства", к которому планировали присоединить также Украину после ее оккупации. Но этим планам не суждено было осуществиться.
Поэтому Лукашенко остаются только низкосортные манипуляции. Своим заявлением он хотел:
- демотивировать украинцев;
- дать сигнал Западу – "достаточно помогать Украине";
- в глазах беларусского общества выглядеть супер-мудрым правителем, который якобы предсказал все с самого первого дня.
Лукашенко снова решил поучать Зеленского
Самопровозглашенный президент в очередной раз напомнил о своем разговоре с Владимиром Зеленским в начале полномасштабного вторжения. Мол, он предупреждал, что якобы Украина "никому не нужна".
Латушко считает, что этот тезис полон цинизма.
"Лукашенко – трус и предатель, потому что, заявляя подобное, он фактически говорит: "я на месте Зеленского стал бы на колени, поднял руки и начал целовать пятки кремлевскому хозяину"", – констатировал беларусский оппозиционер.
О чем свидетельствуют заявления Лукашенко: смотрите видео 24 Канала
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