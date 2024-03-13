Франция напомнила, что тоже имеет ядерное оружие, – Пионтковский о "доктрине Макрона"
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о вероятности ввода войск НАТО в Украину. В России сразу отреагировали и традиционно начали угрожать ядерными ударами.
В ответ Макрон заявил, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Это 24 Каналу заметил российский публицист из США Андрей Пионтковский.
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Одной фразы достаточно
Андрей Пионтковский отметил, что Макрон имел в виду открытое и неограниченное участие военнослужащих НАТО в обслуживании высокотехнологичного оружия. Речь идет об операторах, ПВО, пилотах, экспертах радиоэлектронной борьбы и так далее. В то же время Макрон признал, что их специалисты участвуют в обслуживании ракет Storm Shadow.
Как только французский лидер заявил о такой вероятности, в Кремле сразу начали вопить, что нанесут ядерные удары по Франции. Однако Макрон в ответ сказал лишь одну фразу.
Это не какой-то вброс от Макрона был. Макрон очень серьезно подготовился к своей новой главе отношений с Россией. Он не стал вступать в дискуссию с Путиным и Медведевым. Он бросил лишь короткую фразу: "У Франции тоже есть ядерное оружие". Этого достаточно,
– подчеркнул публицист.
До октября 2022 года россияне активно применяли ядерный шантаж. Однако регулярные угрозы от страны-агрессора немного затихли, когда США предупредили Кремль о последствиях. Сейчас Макрон сделал фактически то же самое.
Заявление Макрона: главное
- Лидер Франции Эмануэль Макрон 26 февраля заявил, что войска НАТО могут отправить в Украину. Однако пока разговоры идут только о возможном сценарии в будущем, и мнения по этому вопросу разделены.
- 7 марта Макрон подтвердил, что у него отсутствуют намерения устанавливать "никакие ограничения" или "никакие красные линии" в вопросах поддержки Украины со стороны Франции.
- 8 марта Эммануэль Макрон в очередной раз прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" вероятного развертывания войск НАТО в Украине. На вопрос о том, что он "не исключает" введение западных войск в Украину, французский лидер ответил, что "не исключать чего-то – не означает это делать".
- Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что французские войска не будут участвовать в военных действиях на территории Украины. В то же время Париж придерживается концепции "победить Россию, не ведя войны с Россией".