Повышает ставки: почему Макрон так резко изменил позицию по Украине

Президент Франции сегодня демонстрирует невиданную ранее решимость помочь Украине победить в войне с Россией. В частности, резонансным стало его заявление о возможной отправке войск в наше государство.

Ранее Макрон был не против диалога с Владимиром Путиным, однако сейчас его позиция изменилась. Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала объяснил, почему сейчас риторика лидера Франции изменилась.

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Франция хочет продемонстрировать лидерство

Во французском издании Le Monde сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон в закрытом кругу снова заявил, что отправит военных в Одессу уже в этом году. По его словам, в динамике нельзя ничего исключать.

Это повышение ставок, которое направлено на то, чтобы получить хоть что-то от других стран и лидеров Евросоюза. Когда ты говоришь об отправке военных на территорию страны, которая не является членом ЕС, но воюет против второй армии мира, поэтому получить по крайней мере ракеты Taurus или другие виды вооружения становится легче,

– отметил Максим Джигун.

Кроме того, можно предположить, что Макрон хочет перехватить инициативу лидерства и продемонстрировать, что Франция в военной компоненте отнюдь не слабее Германии. Ранее президента Франции воспринимали как человека, имеющего осторожные взгляды по поводу российско-украинской войны. Однако ситуация, кажется, кардинально меняется.

"Сейчас это человек, который говорит об отправке военных в Украину. Это попытка Франции продемонстрировать свое военное лидерство на Европейском материке", – отметил политолог.

При этом следует понимать, что есть разница в отправке военных, которые будут принимать непосредственное участие в боевых действиях, и военных, которые будут помогать технически. Например, ранее Канада заявляла о том, что готова отправлять своих военных в Украину, чтобы они занимались киберборьбой и дополнительным обучением наших бойцов.

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