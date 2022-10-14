Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия в Украине Франция не будет отвечать ядерным ударом по России. Это нарушает все принципы ядерного сдерживания НАТО.

Такое мнение 24 каналу озвучил эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Ранее сообщалось, что в Британии уже ответили на заявление Макрона.

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Это неправильная реакция

Краев рассказал, что, по его мнению, это неправильная реакция. Это не потому, что мы украинцы и должны поддерживать Украину, а потому, что она неправильна с точки зрения логики самой доктрины ядерного сдерживания. Логика состоит в том, что нельзя давать врагу шанс понять, что именно готовится, каким будет ответ и таким образом не дать ему просчитать следующие шаги.

То есть, здесь не вопрос за кого мы болеем, с кем мы работаем, с кем не работаем. Здесь вопрос правил игры. Французы нарушили правила игры, и об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Так не работает ядерное сдерживание, здесь не нужно играть в открытую. Это не вопрос того, честно это или не честно. Это политика. Надо играть так, как на это рассчитаны правила взаимного ядерного сдерживания,

– отметил эксперт совета внешней политики "Украинская призма".

Он добавил, что французы практически разрушили то, что мы называем ядерным потенциалом Запада в дипломатических переговорах.

Краев о том, что заявлением Макрона Франция нарушила все правила ядерного сдерживания: смотрите видео

Французы подписали военное соглашение о ядерной политике

Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" продолжил, что заявление Макрона выглядит странным еще и потому, что французы чуть раньше подписали военное соглашение о ядерной политике, согласование ядерного реагирования на любую угрозу. Французам сейчас очень выгодно было бы сказать, что это заявления их президента, немного оторванные от контекста.

"Это то же, что делают немцы с заявлениями Шольца. Поэтому я надеюсь, что наши все союзники немного по-другому оценивают ситуацию, и они смотрят на это более прагматично, через "линзы 70-х – 80-х годов", и это действительно была личная ошибка Макрона", – заметил Краев.

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