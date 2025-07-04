"Китай не может позволить России проиграть": что может сделать Пекин

В разговоре с европейскими чиновниками глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна не может позволить России проиграть в войне в Украине. Таким образом Пекин может требовать кое-что у стран Европейского Союза.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что говорится об экономической выгоде. Относительно самой России – Китаю может быть и безразлично, проиграет ли она, или нет.

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Что может сделать Пекин в отношении Кремля

По словам политолога, слова Ван И не являются официальными, информацию предоставили журналисты. Он или действительно мог это сказать во время визита в Европу, или могла быть другая формулировка.

"Однако логика очевидна – Китай не может позволить России проиграть, потому что это, по мнению Китая, изменит геополитический баланс и даст возможность Вашингтону полностью переориентироваться на противостояние с Китаем в политико-экономическом плане",

– пояснил Рейтерович.

Кроме этого, Пекину выгодна война, ведь он эксплуатирует Россию. Однако, с другой стороны, слова могли быть скрытым предложением для ЕС. То есть Россия может и проиграть войну, но взамен Китай хочет что-то получить.

Например, нормальную коммуникацию с ЕС, расширение своей продукции на рынках ЕС, чтобы заменить США, и многое другое. Как на это отреагирует Европейский Союз? Надо смотреть,

– подчеркнул он.

Кстати, одновременно председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что такое заявление главы МИД Китая указывает на то, что Пекин откровенно очертил свою сферу влияния на Евроазиатском континенте. По его мнению, происходит изменение целой доктрины, парадигмы международной политики.