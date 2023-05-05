Власти теряют контроль, – Яковенко объяснил, зачем Пригожин заявил о выходе из Бахмута

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин снова кидается одиозными заявлениями. В этот раз он жалуется на нехватку боеприпасов и даже угрожает, что его подразделения уйдут из Бахмута 10 мая. Хотя это маловероятно.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, анализируя заявления Пригожина, нужно помнить, что он гигантский тролль, распухший на "крови войны".

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Также Пригожин является владельцем огромной "фабрики троллей", которая загрязняет информационное пространство. Ему важно, чтобы обо нем постоянно говорили.

Такие заявления – это его стиль. Он всегда так поступает. Еще любит сам писать запросы от иностранных СМИ, а потом сам с матом на них отвечает. Демонстрирует, что он – капитан мира,

– отметил Яковенко.

В России начинается смута

Яковенко напомнил недавнее интервью Пригожина одному из российских пропагандистов. Там владелец ЧВК "Вагнера" сказал о "клубе капризных карликов", что свидетельствует об высмеивании Путина и компании.

Самое интересное, что последствий для него не было. Российские власти постепенно теряют контроль над ситуацией.

Уже несколько дней прошло. И ничего не случилось. Люди за гораздо более слабые фразы садились в тюрьму. А тут спокойно. Никакой дискредитации армии, никакого унижения президента. Это означает, что власть теряет контроль над всем происходящим. Именно так начинается смута,

– считает Яковенко.

Яковенко прокомментировал последние заявления Пригожина о Бахмуте: смотрите видео

Действительно ли ЧВК "Вагнера" покинет Бахмут

Как отметил Яковенко, заявление Пригожина о Бахмуте имеет несколько целей. В первую очередь тот в очередной раз попытался открыто атаковать министерство обороны России – в частности, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

Вероятно, Пригожин рассчитывает, что ему создадут привилегированные условия снабжения. Или тот действительно передаст Бахмутское направление кадровым российским военным, что является маловероятным вариантом.

Тогда Путин может подумать, а зачем ему вообще нужен Пригожин, если тот ушел с фронта. Хотя сейчас многие в России думают, как выпутаться из войны. Кто-то хочет убежать за границу, кто-то пытается уходить в тень. Пригожин думает, как ему выжить в условиях конца путинского режима, сохранить себя, "Вагнера" и свои деньги,

– рассказал Яковенко.

Не стоит исключать версию, что Пригожин пытается сохранить свои подразделения на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ. Никто не знает, где именно начнется эта операция, но это тоже может произойти на Донецком направлении. Тогда ЧВК "Вагнера" будет уничтожена, чего Пригожину явно не хочется.

Заявление Пригожина о Бахмуте: коротко