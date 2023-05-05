Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, аналізуючи заяви Пригожина, потрібно пам'ятати, що він гігантський троль, який розпух на "крові війни".

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Також Пригожин є власником величезної "фабрики тролів", яка забруднює інформаційний простір. Йому важливо, щоб про нього постійно говорили.

Такі заяви – це його стиль. Він завжди так робить. Ще любить сам собі писати запити від іноземних ЗМІ, а потім сам з матом на них відповідає. Демонструє, що він – капітан світу,

– зазначив Яковенко.

В Росії починається смута

Яковенко нагадав нещодавнє інтерв'ю Пригожина одному з російських пропагандистів. Там власник ПВК "Вагнера" сказав про "клуб капризних карликів", що свідчить про висміювання Путіна та компанії.

Найцікавіше, що наслідків для нього ніяких не було. Російська влада поступово втрачає контроль над ситуацією.

Вже кілька днів минуло. І нічого не відбулося. Люди за значно слабші фрази сідали в тюрму. А тут спокійно. Жодної дискредитації армії, ніякого приниження президента. Це означає, що влада втрачає контроль над усіх, що відбувається. Саме так починається смута,

– вважає Яковенко.

Яковенко прокоментував останні заяви Пригожина про Бахмут: дивіться відео

Чи дійсно ПВК "Вагнера" покине Бахмут

Як наголосив Яковенко, заява Пригожина про Бахмут має кілька цілей. Насамперед той в черговий раз спробував відкрито атакувати міністерство оборони Росії – зокрема Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова.

Ймовірно, Пригожин розраховує, що йому створять привілейовані умови постачання. Або ж той дійсно передасть Бахмутський напрямок кадровим російським військовим, що є малоймовірним варіантом.

Тоді Путін може подумати, а навіщо взагалі йому потрібен Пригожин, якщо той пішов з фронту. Хоча зараз багато хто в Росії думає, як виплутатися з війни. Хтось хоче втекти за кордон, хтось намагається йти в тінь. Пригожин думає, як йому вижити в умовах кінця путінського режиму, зберегти себе, "Вагнера" та свої гроші,

– розповів Яковенко.

Не варто відкидати версію, що Пригожин намагається зберегти свої підрозділи на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ. Ніхто не знає, де саме почнеться ця операція, але це також може статися на Донецькому напрямку. Тоді ПВК "Вагнера" буде знищена, чого Пригожину явно не хочеться.

Заява Пригожина про Бахмут: коротко