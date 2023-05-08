Дискредитация Шойгу и Герасимова: все заявления Пригожина по Бахмуту имеют конкретную цель

Несмотря на заявления главы ЧВК "Вагнер" о якобы отводе войск из Бахмута, наступления вагнеровцев к 9 мая лишь усиливаются. Но Евгения Пригожина в первую очередь следует рассматривать как "информационного киллера" министра обороны России Сергея Шойгу и руководителя враждебного генштаба Валерия Герасимова.

Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что, то, что говорит "повар Путина" о якобы "дефицит боеприпасов" – это правда, однако, с одной стороны.

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"Российские оккупанты испытывают на себе "дефицит боеприпасов" почти по всей зоне боевых действий, но если мы говорим именно о районе Бахмута, то это не совсем так", – рассказал Коваленко.

Все потому, что именно на Бахмуте российское командование концентрирует большое количество сил, средств и ресурсов. В частности, боеприпасы.

"Да, возможно, это не тот потенциал, который был по состоянию на 2022 год. Не то количество выстрелов в сутки, но все равно это максимальное количество боеприпасов на локацию, именно плацдарма Бахмута", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

"Информационный киллинг"

По его словам, никакая другая локация, например, Марьинка, Авдеевка или Угледар не обстреливаются столь интенсивно.

Те подразделения оккупантов, которые там находятся, они не имеют такого обеспечения пропорциональным боекомплектом как Бахмут. Итак, рассматриваем исключительно сейчас все его заявления как дискредитация Шойгу и Герасимова. "Информационный киллинг",

– уверен Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что с 7 на 8 мая состоялся, вероятно, один из сильнейших штурмов позиций Сил обороны ВСУ, который они смогли отразить.

"Поэтому опять же, как верить можно фейковому преступнику, как Евгений Пригожин? Это исключительно балабол и не надо его воспринимать заявления на все 100% за "чистую монету"", – подытожил военно-политический обозреватель.

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