Чувствует, что нет сил двигаться дальше: зачем Пригожин призвал Путина остановить войну

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин призывает "прекратить войну в Украине". Он хочет, чтобы Россия поставила точку в так называемой "специальной военной операции" и попыталась закрепиться на оккупированных территориях.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Пригожин является едва ли не первым человеком, который публично попытался попросить у Путина прекратить войну. Хотя на самом деле ни о каком окончании войны речь здесь не идет.

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Зачем Пригожин начал о таком говорить

Как предположил Ступак, вероятно, никто из близкого окружения Путина не рискует намекать ему об окончании войны в Украине. А Пригожин стал об этом говорить.

Он, пожалуй, первый человек, который так или иначе попытался попросить у Путина остановить войну. Уверен, что ни один человек в окружении Путина не может поднять этот вопрос. А Пригожин так или иначе первый об этом заговорил.

– отметил Ступак.

Ступак прокомментировал заявление Пригожина об окончании войны: смотрите видео

По его мнению, Пригожин может понимать, что после Бахмута у российских оккупантов не будет сил двигаться еще дальше. Также подобными заявлениями он пытается построить свою дальнейшую политическую карьеру.

Что сказал Пригожин: коротко