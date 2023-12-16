Путин признал некоторые проблемы: на кого рассчитано его заявление о "добровольцах"
Президент России 14 декабря провел так называемую "прямую линию" с россиянами и прессой. Но там Владимир Путин признал некоторые проблемы.
Глава Кремля заявил, что якобы каждый день в российские военкоматы приходят 1500 "добровольцев". Блогер и политолог Сергей Запорожский отметил 24 Каналу, что, если у Путина так все "хорошо", то, мол, в чем проблема, чтобы отпустить домой своих вояк.
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"В чем тогда проблема отпустить домой не 300 тысяч мобилизованных, а допустим всех, кто хочет, из мобилизованных? Всех, кто выжил. Их же мобилизовали не 2, не 3 миллиона. "Всего 300 тысяч", – сказал блогер.
Политолог предполагает, что живых и целых россиян осталось максимум 150 тысяч. Мол, в чем тогда проблема, если есть столько "желающих" воевать против Украины.
Он же этого не делает. Не может себе позволить. Не может себе позволить пустить 100 или 200 тысяч "в поход" на Киев или Харьков. Нет у него этого ресурса,
– подчеркнул Запорожский.
Такие заявления президента страны-агрессора о якобы "большом количестве добровольцев" рассчитаны на то, чтобы психологически давить, в частности, на украинское общество.
Заявления Путина на "прямой линии"
- У главы Кремля спросили, когда закончится так называемая "спецоперация". Президент России в очередной раз заявил о "денацификации", "демилитаризации" и "нейтральном статусе Украины". Путин сказал, что "мир" будет тогда, когда "мы достигнем своих целей".
- Президент страны-агрессора начал фантазировать, что в России была лишь одна волна мобилизации. А потребности во второй вроде бы пока "нет". Глава Кремля отчитался о якобы "300 тысяч мобилизованных" россиян.
- Владимир Путин заявил, что на войне против Украины якобы воюет 617 тысяч оккупантов. Он добавил, что россияне пожертвовали в поддержку захватчиков более 10 миллиардов рублей.