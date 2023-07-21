Собирает силы для провокаций, – российский оппозиционер о заявлении Путина про Польшу

Владимир Путин заявил, что западные земли нынешней Польши – это якобы "подарок" Сталина полякам. Мол, в Варшаве об этом забыли, так что россияне это "напомнят". Также бункерный дед сказал, что Польша не только "отторгла у России ее исторические земли", но еще и якобы "захватила" часть Литвы. А теперь еще и будто бы стремится "захватить" западные области Украины и Беларусь.

Такое заявление бункерного деда прокомментировал 24 Каналу российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Он заметил, что такое заявление Путина – это не шутки.

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Путин снова хочет получить по зубам

Получив по зубам в Украине, бункерный дед решил немедленно пойти где-то еще и получить по зубам снова. Поскольку ему не жалко людей, ЧВК "Вагнера" и просто наплевать на Беларусь, он может разыграть определенную историю с наемниками.

"В которой вагнеровцы пошумят на границе с Польшей, чтобы её "наказать". Спровоцирует ответные действия Польши, в частности, захват территории Беларуси", – предположил Олевский.

Что означает заявление Путина про Польшу: смотрите видео

Однако потеря этой территории для Путина не так критична, ведь она не его. А сам факт того, что там погибнут люди, бункерному деду принесет "большое удовольствие".

А то, что он собирает силы, которые могут совершить такую провокацию в стиле Советско-польской войны 20-х годов прошлого века, смотря на то, что он заявляет, могу вполне себе представить,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Ведь фраза бункерного деда о том, что "в Варшаве об этом забыли, а мы хотим им напомнить" – это полная калька из фразы Путина, которую он говорил перед началом полномасштабной войны России с Украиной – 21 февраля 2022 года. Мол, если Украина хочет декоммунизации – россияне "готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация".

"То, что он сказал и то, что там есть люди, которые могут это сделать, и то, что напрашивается как историческая аналогия, вызывает у меня вполне серьезные опасения", – сказал редактор издания "The Insider".

Однако Польша, в случае чего, считает Тимур Олевский, сразу даст по зубам.

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