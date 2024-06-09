"Перегнул палку": почему Путин "смягчил" риторику по применению ядерного оружия

Владимир Путин после неоднократного бряцания ядерным оружием изменил риторику. Сейчас он считает, что нет причин для его применения, так как не существует угрозы суверенитету и территориальной целостности России.

Однако ранее Путин отмечал, что Россия якобы защищает сама себя на территории Украины. Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что таким образом российский диктатор пытается сегодня показать себя "миротворцем".

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Начал осознавать определенные вещи

На сегодня основная задача россиян – сорвать Глобальный Саммит мира, который должен состояться в Швейцарии. Также они пытаются уменьшить объем поставок западного вооружения Украине.

В этом смысле последние заявления Путина, в частности, по применению Россией ядерного оружия, свидетельствуют о том, что он начал осознавать определенные вещи. В частности то, что он "перегнул палку" с ядерными угрозами. Потому что после его угрожающих заявлений с ядерной инфраструктурой России начали случаться интересные вещи – она оперативно "выносилась",

– отметил политолог.

В Мордовии 17 апреля была поражена дронами загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 "Контейнер". Эта станция является самым мощным радаром и существует в единичном экземпляре. По некоторым данным, она способна обнаруживать баллистические и крылатые ракеты и якобы даже самолеты F-35.

Именно поэтому Путин, по мнению Чаленко, побоялся, что он может все потерять гораздо быстрее, чем предполагали российские военные. Поэтому российская ядерная угроза превратилась в "мыльный пузырь".

Поэтому Путин меняет свою риторику, но он сам не изменился никоим образом. Его планы относительно Запада также остались неизменными,

– отметил он.

В то же время в этом вопросе остается существенным влияние Китая. Известно, насколько жестко Пекин относится к ядерным угрозам со стороны России.

"Новый мирный план Китая, который был озвучен им совместно с Бразилией, также содержит пункты о недопущении ядерной эскалации. В том числе и поэтому Россия меняет риторику, потому что сама себя загнала в "тупик", – отметил Игорь Чаленко.

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