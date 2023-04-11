Средства есть, – военный эксперт оценил заявление Резникова об ударах по флоту России

Министр обороны Алексей Резников намекнул, что ВСУ ждут момента, чтобы поразить корабли Черноморского флота. Средства для этого должны быть.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, конечно, заявление Резникова может быть чисто психологическим давлением. Но не стоит исключать, что ВСУ имеют вооруженные средства, способные поразить Черноморский флот.

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Как ВСУ могут ударить по Черноморскому флоту

Как отметил Крамаров, и успешные атаки, и столь интересные заявления давят на оккупантов. После таких действий они регулярно численно уменьшают контингент Черноморского флота, а некоторые корабли перекидывают поближе к России.

Бесспорно Вооруженные Силы Украины могут бить по Черноморскому флоту. Есть полностью проверенное оружие, которое уже использовали.

Крамаров прокомментировал заявление Резникова о возможном ударе по Черноморскому флоту: смотрите видео

В контексте того, чем мы можем ударить… Интересное заявление. Возможно, удалось усовершенствовать наш ракетный комплекс "Нептун" по поводу дальности поражения. А может быть, это анонсированная ранее армия морских дронов. Если посмотреть по временным рамкам, то они должны уже стать на вооружение,

– отметил Крамаров.

Удары по Черноморскому флоту и другие военные инфраструктуры оккупантов в Крыму имеют важное практическое значение. Условное уничтожение ракетоносца позволит снизить угрозу обстрелов с Южного направления и в целом снизит боеспособность врага.

Заявление Резникова о Черноморском флоте: коротко