Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, звісно, заява Резнікова може бути чисто психологічним тиском. Але не варто виключати, що ЗСУ мають на озброєнні засоби, які здатні вразити Чорноморський флот.
Дивіться також Морські акули контрнаступу: як надводні дрони можуть нищити російський флот у Чорному морі
Як ЗСУ можуть вдарити по Чорноморському флоту
Як наголосив Крамаров, і успішні атаки, і такі цікаві заяви тиснуть на окупантів. Після таких дій вони регулярно чисельно зменшують контингент Чорноморського флоту, а деякі кораблі перекидають ближче до Росії.
Безперечно Збройні Сили України мають можливість бити по Чорноморському флоту. Є цілком перевірена зброя, яку вже використовували.
Крамаров прокоментував заяву Резнікова щодо можливого удару по Чорноморському флоті: дивіться відео
В контексті того, чим ми можемо вдарити… Цікава заява. Можливо, вдалося вдосконалити наш ракетний комплекс "Нептун" щодо дальності ураження. А може бути, що це анонсована раніше армія морських дронів. Якщо глянути по часових рамках, то вони мали б вже стати на озброєння,
– зазначив Крамаров.
Удари по Чорноморському флоту та інші військовій інфраструктурі окупантів в Криму мають важливе практичне значення. Умовне знищення ракетоносця дозволить зменшити загрозу обстрілів з Південного напрямку і загалом знизить боєздатність ворога.
Заява Резнікова про Чорноморський флот: коротко
- Як зазначив Резніков, російські окупанти досі, ймовірно, не знають усіх деталей щодо затоплення крейсера Москва, яке сталося у квітні 2022 року. ЗСУ чекають слушного моменту, аби влаштувати схожу історію. Про це він розповів під час зустрічі із виконувачем обов'язків міністра оборони Данії Троелсом Лундом Поулсеном в Одесі.
- Також він додав, що Україна змогла контролювати певну територію Чорного моря завдяки ракетним комплексам "Гарпун". Вони мали важливе значення у забезпеченні "зернового коридору".
- А глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що присутність російських кораблів у Чорному морі не завжди свідчить про намір завдати ракетний удар.