"Лавина вооружения для Украины": почему позитивное заявление Салливана вызывает определенные сомнения

Неожиданное заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, который якобы сказал о "лавине вооружения" для Украины, вызывает определенные сомнения. Интересно, как именно они попытаются за короткий период предоставить много оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что заявление Салливана об Украине вызывает много вопросов. И пока непонятно, что именно имел в виду советник президента США.

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Действительно ли резко возрастет помощь

Как сообщали СМИ, Белый дом разработал новую стратегию по помощи Украине. После разговора Салливана и Ермака там пообещали предоставить нашему государству дополнительные сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники уже к середине января 2025 года. Важно, что об этом сообщают именно СМИ. Официальных заявлений от того же Салливана по этому поводу не было.

По словам Рыбачука, если Штаты действительно резко увеличат помощь Украине, то есть вопрос, смогут ли они доставить все до середины января 2025 года. Далее к власти придет Дональд Трамп, который может отменить эту помощь.

Будем надеяться, что мы хоть часть этой помощи получим. А если она не втиснется в сроки президентства Байдена, то надеемся, что трамповская администрация потихоньку ее передаст,

– сказал Рыбачук.

В конце ноября СМИ сообщали, что Штаты могут не успеть передать всю запланированную помощь до завершения президентского срока Джо Байдена.